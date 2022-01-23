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  • Alati kasutamiseks valmis
  • Alati kasutamiseks valmis
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  • Alati kasutamiseks valmis
  • Alati kasutamiseks valmis
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  • Alati kasutamiseks valmis
  • Alati kasutamiseks valmis
  • Alati kasutamiseks valmis
  • Alati kasutamiseks valmis
  • Alati kasutamiseks valmis
  • Alati kasutamiseks valmis

Tootmine lõpetatud

Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

TAT2206GR/00

2.8
| (44) Auhinnad

Saadaval

Mustad
Mustad
Roheline
Roheline
Roosa
Roosa
Valge
Valge
Alati kasutamiseks valmis
Kas on midagi veel kasulikumat kui täielikult juhtmevabad kõrvaklapid, mille laadimisümbris mahub isegi kõige kitsamate teksade taskusse? Need pritsme- ja higikindlad kõrvaklapid sobituvad kõrva sisse täpselt ja tagavad suurepärase heli ja kuni 18 tundi kuulamisaega.
Kuva kõik eelised

Alati kasutamiseks valmis

  • Kõrva asetatavad kõrvaklapid

  • Üliväike laadimisümbris

  • IPX4 veekindlus

  • Kuni 18 tundi kuulamisaega

IPX4 vee- ja higikindlus

IPX4 vee- ja higikindlus

IPX4 märgistuse ja võimsate 6 mm elementidega kõrvaklapid võimaldavad teil nautida suurepärast heli iga ilmaga. Täielikult pritsmekindlatena ei riku neid klappe natuke higi ja te ei pea muretsema vihma kätte jäämise üle.

Üliväike laadimisümbris, mis tagab kuni 12 tundi kuulamisaega

Üliväike laadimisümbris, mis tagab kuni 12 tundi kuulamisaega

Asuge teele, kandes taskus mitme laadimiskorra jagu energiat. Laetud kõrvaklappidega saate nautida kuni 6 tundi kuulamisaega. Lisaks pakub täielikult laetud laadimisümbris veel 12 lisatundi. Lühike 15-minutiline laadimine laadimisümbrises annab 1 tunni kuulamisaega. Laadimisümbrise USB-C kaudu täis laadimiseks kulub 2 tundi.

Turvaline ja mugav kõrvasisene asetus

Pehmed ja vahetatavad silikoonist otsikud tagavad tõelise mugavuse. Kõrvaklappide otsakud asetuvad turvaliselt teie kõrvakanalisse, luues laitmatu ning välist müra vähendava tihendi. Tiivakesed hoiavad iga kõrvaklapi turvaliselt paigas.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

2.8

5-st

44

Auhinnad

23/01/2022

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Mūzikai super

Sarunas laikā metāliska skaņa,bet mūzikas klausīšanai super

Positiivsed omadused

mūzikas klausīšanai super

Negatiivsed omadused

Sarunas laikā metāliska skaņa

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT2206BK Pilnībā bezvadu austiņas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT2206BK Pilnībā bezvadu austiņas

14/03/2024

Polska

Polska

Wszystko OK

Dostałam w prezencie jakiś czas temu. Słuchawki działają bez zastrzeżenia. No i fajny kolor jak dla mnie. Takie właśnie chciałam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

21/10/2023

Polska

Polska

Dobry produkt

Muzyka bardzo dobra jak na ta cenne. Bas można podkręcić aplikacja na telefon, która jest mega prosta w obsłudze . Etui samo w sobie dobrze wykonane i małe .

Positiivsed omadused

muzyka , etui , aplikacja

Negatiivsed omadused

brak

See arvustus tehti tootele TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

See arvustus tehti tootele TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.