Slušalice su super itd ali nakon 6 mjeseci povremenog korištenja jedna slušalica se nije mogla napuniti više od 50% a sad mislim da se nemože napuniti više od 10% pa samo koristim drugu. I sve ok, elektronika je to, kvari se. Ali zašto nigdje na Philips stranici ne spominje jamstvo, garancija.... probajte upisati pojam. Kao ono naša roba nije kvarljiva. Štoviše registrirao sam proizvod a od toga nemam ništa. Pa eto, kad već nisam mogao potiho poklikati i ostvariti pravo u jamstvenom roku, nek vam stoji ovaj komentar.