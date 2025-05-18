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  • Üliõhuke korpus. Mugav istuvus.
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  • Üliõhuke korpus. Mugav istuvus.
  • Üliõhuke korpus. Mugav istuvus.
  • Üliõhuke korpus. Mugav istuvus.
  • Üliõhuke korpus. Mugav istuvus.
  • Üliõhuke korpus. Mugav istuvus.
  • Üliõhuke korpus. Mugav istuvus.
  • Üliõhuke korpus. Mugav istuvus.
  • Üliõhuke korpus. Mugav istuvus.
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  • Üliõhuke korpus. Mugav istuvus.
  • Üliõhuke korpus. Mugav istuvus.
  • Üliõhuke korpus. Mugav istuvus.
  • Üliõhuke korpus. Mugav istuvus.
  • Üliõhuke korpus. Mugav istuvus.
  • Üliõhuke korpus. Mugav istuvus.
  • Üliõhuke korpus. Mugav istuvus.

Tootmine lõpetatud

Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

TAT2236BK/00

3.3
| (18) Auhinnad

Saadaval

Mustad
Mustad
Roheline
Roheline
Roosa
Roosa
Valge
Valge
Üliõhuke korpus. Mugav istuvus.
Need pritsme- ja higistamiskindlad täielikult juhtmevabad kõrvaklapid käivad seal, kus teiegi! Laadimisümbris sobib teie kitsaste teksade taskusse. Kõrvaklapid asuvad teie väliskõrvas – ideaalne, kui teile ei meeldi tunne, mille kõrvaklapiotsad kõrvakanalis tekitavad.
Kuva kõik eelised

Üliõhuke korpus. Mugav istuvus.

  • Kõrvaklapid paigutuvad väliskõrva

  • Üliväike laadimisümbris

  • IPX4 veekindlus

  • Kuni 18 tundi kuulamisaega

4 värvi, „hokikepi“ disain

6-tunnine mänguaeg. 15-minutiline kiirlaadimine annab ühe lisatunni

Selge heli, jõuline bass. 12 mm neodüümist elemendid

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

3.3

5-st

18

Auhinnad

18/05/2025

Srbija

Srbija

Dobar odnos cene i kvaliteta

S obzirom na cenu slušalica, ovaj proizvod je sasvim ok. Preporučila bih za nekog ko ne očekuje preterane efekte zvuka, vec su mu potrebne dobre funkcionalne slušalice. Lako se povezuju, dobra trajnost baterije, odlične za razgovor. Što se tiče muzike, ako želite kvalitetniji zvuk, ovo je ipak sredina.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT2236PK Potpuno bežične slušalice

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT2236PK Potpuno bežične slušalice

16/01/2023

Slovensko

Slovensko

Kinnitatud ostja

Uplna spokojnost

Som spokojny s tymto vyrobkom! Sluchatka su kvalitne, su OK!

Positiivsed omadused

Kvalita

Negatiivsed omadused

Chybajuci udaj o stave baterie

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá

23/12/2022

България

България

Много добри слушалки

Много добро съотношение между качество и цена. Наистина добра покупка. Само ако можеше да се наблюдава заряда на кутията щеше да е супер.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT2236BK Истински безжични слушалки

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT2236BK Истински безжични слушалки

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.