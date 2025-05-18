30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
TAT2236WT/00
Kõrvaklapid paigutuvad väliskõrva
Üliväike laadimisümbris
IPX4 veekindlus
Kuni 18 tundi kuulamisaega
3.3
5-st
18
Auhinnad
Dashaaa
18/05/2025
Srbija
Dobar odnos cene i kvaliteta
S obzirom na cenu slušalica, ovaj proizvod je sasvim ok. Preporučila bih za nekog ko ne očekuje preterane efekte zvuka, vec su mu potrebne dobre funkcionalne slušalice. Lako se povezuju, dobra trajnost baterije, odlične za razgovor. Što se tiče muzike, ako želite kvalitetniji zvuk, ovo je ipak sredina.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT2236PK Potpuno bežične slušalice
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT2236PK Potpuno bežične slušalice
Mablko
16/01/2023
Slovensko
Kinnitatud ostja
Uplna spokojnost
Som spokojny s tymto vyrobkom! Sluchatka su kvalitne, su OK!
Positiivsed omadused
Kvalita
Negatiivsed omadused
Chybajuci udaj o stave baterie
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Дани 74
23/12/2022
България
Много добри слушалки
Много добро съотношение между качество и цена. Наистина добра покупка. Само ако можеше да се наблюдава заряда на кутията щеше да е супер.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT2236BK Истински безжични слушалки
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT2236BK Истински безжични слушалки