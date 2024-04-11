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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
TAT3508BK/00
Loomulik heli
Mürasummutus
Selgemad kõned liikvel olles
Bluetooth LE Audio*
Mürasummutus tühistab välismüra (sh tuule), et saaksite keskenduda oma helidele või kõnedele. Jätke see automaatrežiimile või kasutage reguleerimiseks Philipsi kõrvaklappide rakendust. Tahate veel kuulda, mis ümber toimub? Teadlikkusrežiimi aktiveerimiseks koputage kõrvaklapil.
Kõne ajal võtab spetsiaalne mikrofon teie hääle heli, samal ajal kui tehisintellekti algoritm eemaldab taustamüra teid ümbritsevast maailmast. Inimene, kellega räägite, kuuleb teid, mitte liiklust ega kõrvalseisjate juttu!
Need nööpkuularid töötavad seadmetega, mis toetavad Bluetoothi LE Audio ja LC3 koodekit*, et luua kindlam ühendus ja märgatavalt parem heli. Heli ei kasva, kui voogedastate muusikat või vastate kõnedele hoonestatud piirkondades. Mängides või filme vaadates pole peaaegu mingit viivitust.
3.8
5-st
5
Auhinnad
80%
soovitab seda toodet
dobromir007
11/04/2024
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Fajne słychawki w dobrej cenie
Całkiem fajne słuchawki w przystępnej cenie. Dźwięk bardzo przyjemny z możliwością regulacji EQ w aplikacji. Dobra redukcja szumów otoczenia, a po włączeniu aktywnej redukcji jest naprawdę bardzo dobrze na czym dodatkowo zyskuje dźwięk. Możliwe jest włączenie "kontroli otoczenia" wówczas słuchawki wyłapują dźwięki rozmów i inne "gwałtowne" zdarzenia. Redukcja szumów wiatru też działa dość dobrze. Bardzo szybko łączą się ze sobą jak i z urządzeniem. Akumulatory przy moin słuchaniu około 25% głośności wystarczają na około 7,5 godziny. Polecam
Positiivsed omadused
dżwięk, redukcje szumów, EQ
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Włodek52
16/10/2023
Polska
dobre słuchawki
Bardzo fajne słuchawki - lekkie i nie wypadają z ucha. Muzyka jest czysta i mocny bas. Etui jest małe i mieści się wszędzie . Słuchawki na rower idealne :)
Positiivsed omadused
bateria, muzyka
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Boruś-
23/03/2026
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
dobre słuchawki
Produkt dobry, ładny, ale brakuje trochę głośności.
Positiivsed omadused
dobry dżwięk, estetyka, łatwość parowania
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Nõuab tarkvara uuendamist. Philipsi kõrvaklappide rakendus teavitab teid, kui uusim tarkvaraversioon on saadaval.