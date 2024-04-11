Tere, Vabandame, et teie Philips TAT3508BK/00 True Wireless kõrvaklappide laadimisprobleemid on tekkinud. Et saaksime teid kõige tõhusamalt aidata, palun järgige järgmisi samme: - Veenduge, et kõrvaklapid oleksid õigesti paigutatud: Kontrollige, et mõlemad kõrvaklapid oleksid õigesti laadimisjaama paigutatud, ja nende laadimiskontaktid oleksid õigesti joondatud. - Kontrollige laadimisjaama ja kaablit: Veenduge, et laadimisjaam oleks laetud. Kui seade on ühendatud toiteallikaga, peaks laadimisjaama LED-indikaator valgustuma. Palun kasutage originaalset USB-C kaablit ja proovige seadet laadida erinevate USB-portide või laadijatega. See aitab määrata, kas probleem on seotud laadimisallikaga. - Puhastage laadimiskontaktid: Veenduge, et kõrvaklappide ja laadimisjaama laadimiskontaktid oleksid õrnalt puhtaks pühitud kuiva ja pehme lapiga. Kahjustuste vältimiseks ärge kasutage metallobjekte ega abrasiivseid materjale. - Tehke lähtestamine: Pange mõlemad kõrvaklapid laadimisjaama. Vajutage ja hoidke laadimisjaama tagaküljel asuvat nuppu 10 sekundi jooksul, kuni LED-indikaatorid vilguvad valget. See lähtestab kõrvaklapid ja võib lahendada laadimisprobleemid. - Kontrollige tarkvarauuendusi: Veenduge, et teie kõrvaklappidel oleks uusim tarkvara, kasutades Philipsi kõrvaklappide rakendust. Kui vajate täiendavat teavet, võtke meiega ühendust meie sotsiaalmeedia platvormide kaudu: Instagram, Facebook ja Twitter. Palun pange tähele, et kõik need kontod on automaatselt tõlgitud.