TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Muusikast kõnedeni, kulgege läbi päeva
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Muusikast kõnedeni, kulgege läbi päeva
  • Muusikast kõnedeni, kulgege läbi päeva
  • Muusikast kõnedeni, kulgege läbi päeva
  • Muusikast kõnedeni, kulgege läbi päeva
  • Muusikast kõnedeni, kulgege läbi päeva
  • Muusikast kõnedeni, kulgege läbi päeva
  • Muusikast kõnedeni, kulgege läbi päeva
  • Muusikast kõnedeni, kulgege läbi päeva
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Muusikast kõnedeni, kulgege läbi päeva
  • Muusikast kõnedeni, kulgege läbi päeva
  • Muusikast kõnedeni, kulgege läbi päeva
  • Muusikast kõnedeni, kulgege läbi päeva
  • Muusikast kõnedeni, kulgege läbi päeva
  • Muusikast kõnedeni, kulgege läbi päeva
  • Muusikast kõnedeni, kulgege läbi päeva

Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

TAT3508WT/00

3.8
| (5) Auhinnad | 80% soovitab seda toodet

Saadaval

Must
Must
Valge
Valge
Muusikast kõnedeni, kulgege läbi päeva
Olge alati valmis! Need täielikult juhtmevabad mürasummutavad nööpkuularid kõlavad suurepäraselt ja vähendavad tuule müra. Võite oma meloodiasse sukelduda ja teel olles selgeid kõnesid nautida. Libistage laadimiskott taskusse ja olete päevaks valmis.
Kuva kõik eelised

Muusikast kõnedeni, kulgege läbi päeva

  • Loomulik heli

  • Mürasummutus

  • Selgemad kõned liikvel olles

  • Bluetooth LE Audio*

Kuulake alati oma muusikat. Mürasummutus

Kuulake alati oma muusikat. Mürasummutus

Mürasummutus tühistab välismüra (sh tuule), et saaksite keskenduda oma helidele või kõnedele. Jätke see automaatrežiimile või kasutage reguleerimiseks Philipsi kõrvaklappide rakendust. Tahate veel kuulda, mis ümber toimub? Teadlikkusrežiimi aktiveerimiseks koputage kõrvaklapil.

Selgemad kõned liikvel olles. Nad kuulevad teid, mitte taustamüra

Selgemad kõned liikvel olles. Nad kuulevad teid, mitte taustamüra

Kõne ajal võtab spetsiaalne mikrofon teie hääle heli, samal ajal kui tehisintellekti algoritm eemaldab taustamüra teid ümbritsevast maailmast. Inimene, kellega räägite, kuuleb teid, mitte liiklust ega kõrvalseisjate juttu!

Parem ühenduvus ja heli. Järgmise põlvkonna Bluetooth*

Parem ühenduvus ja heli. Järgmise põlvkonna Bluetooth*

Need nööpkuularid töötavad seadmetega, mis toetavad Bluetoothi LE Audio ja LC3 koodekit*, et luua kindlam ühendus ja märgatavalt parem heli. Heli ei kasva, kui voogedastate muusikat või vastate kõnedele hoonestatud piirkondades. Mängides või filme vaadates pole peaaegu mingit viivitust.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

3.8

5-st

5

Auhinnad

80%

soovitab seda toodet

3
2

11/04/2024

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Fajne słychawki w dobrej cenie

Całkiem fajne słuchawki w przystępnej cenie. Dźwięk bardzo przyjemny z możliwością regulacji EQ w aplikacji. Dobra redukcja szumów otoczenia, a po włączeniu aktywnej redukcji jest naprawdę bardzo dobrze na czym dodatkowo zyskuje dźwięk. Możliwe jest włączenie "kontroli otoczenia" wówczas słuchawki wyłapują dźwięki rozmów i inne "gwałtowne" zdarzenia. Redukcja szumów wiatru też działa dość dobrze. Bardzo szybko łączą się ze sobą jak i z urządzeniem. Akumulatory przy moin słuchaniu około 25% głośności wystarczają na około 7,5 godziny. Polecam

Positiivsed omadused

dżwięk, redukcje szumów, EQ

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

16/10/2023

Polska

Polska

dobre słuchawki

Bardzo fajne słuchawki - lekkie i nie wypadają z ucha. Muzyka jest czysta i mocny bas. Etui jest małe i mieści się wszędzie . Słuchawki na rower idealne :)

Positiivsed omadused

bateria, muzyka

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

23/03/2026

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

dobre słuchawki

Produkt dobry, ładny, ale brakuje trochę głośności.

Positiivsed omadused

dobry dżwięk, estetyka, łatwość parowania

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Nõuab tarkvara uuendamist. Philipsi kõrvaklappide rakendus teavitab teid, kui uusim tarkvaraversioon on saadaval.