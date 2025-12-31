TAZ2500/10
Mitme allikaga CD-mängija
CDs, DAB+/FM raadio, USB
Bluetooth® 6.0, audiosisend
Sisseehitatud kassetimängija
Olenemata sellest, kas te avastate rõõmu füüsilistest CD-dest esimest korda või uuesti, on see pealtlaetav CD-mängija suurepärane valik igapäevaseks kuulamiseks. See suudab lugeda kõiki CD-vorminguid ja tänu kandesangale on seda lihtne kaasas kanda. Ühendage lihtsalt vooluvõrku või sisestage kuus patareid (tüüp R14 C) ja võtke endaga koos õue kaasa.
Kui te soovite nautida muusikat, mis on olnud olemas kauem kui CD-d, teeb digitaalne tuuner teie armastatud DAB+ või Fm-raadiojaamade leidmise lihtsaks. Te saate seadistada kuni 20 DAB+ ja 20 FM sageli kuulatavat raadiojaama.
Kas te soovite seda CD-mängijat kaasaskantava kõlarina kasutada? Bluetooth®-ühenduvus võimaldab teil ühilduvast nutiseadmest heli otse mängijasse voogesitada ja dünaamiline bassivõimendi paneb teie lemmik bassiliinid särama.
Sellel tootel on patareipesa, kuid patareid ei kuulu komplekti. Need tuleb eraldi osta.