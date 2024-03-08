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PowerCyclone 8 teh tagab võimsa imamise
Kõvakõrvale LED-pihusti, et te ei jääks tolmu puudumisest.
Kuni 60 min öko- ja 15 min turborež.(2)
Mopi kasutamiseks Aqua moodul
2 sead., 2 tarv. ja seinak. hoiust.
Tehnoloogia PowerCyclone 8 ja digitaalne mootor PowerBlade saavutavad koos energiatõhusalt tugeva õhuvoolu (kiirusega kuni 820 l/min (3)). Tulemus? Põhjalik tolmu ja mustuse kogumine ning pikem tööaeg - eriti kõvakattega põrandatel.
LED-otsikuga on igast liigutusest kasu ja kõrgeima seadistusega (4) kogute kokku kuni 99% tolmust ning mustusest. Otsik valgustab tillukesi tolmukübemeid, suunates valgust täpselt õige nurga all, et teaksite täpselt, kust puhastada. Otsiku disain võimaldab sellel seintele ja nurkadele väga lähedale liikuda, et ka kõige jonnakamat tolmu kätte saada. Teist ei jää maga tolmukübetki.
Kappide sees, nurkades või kõrgel üleval – Philipsi seeria 3000 saab sellega hakkama. Seadme saab mugavamaks liigutamiseks muuta käeshoitavaks tolmuimejaks. Selle pikk piluotsik ulatub kitsastesse kohtadesse. Kaks-ühes kombinatsiooniga tööriista saab hõlpsalt kasutada pehme harjana õrnade pindade puhastamiseks või laia piluotsikuga tööriistana keeruliste nurkade puhastamiseks.
4.7
5-st
15
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
Веселий
08/03/2024
Україна
Пилосос дуже сильний
Крутий пилосос . Виконує всі функції по прибиранню будинку
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Vno4iii
29/11/2023
Україна
Kampaania osa
Дуже хороший пилосос
Тестую пилосос поки тиждень, але вже зробила позитивні висновки. Хочу зазначити, що пилосос досить маневрений і не важкий в користуванні. Щітка ніби сама рухається, а я лише направляю її в потрібному напрямку. На мої плитку і ламінат підходить чудово, бо якісно збирає сміття і не пошкоджує поверхню. Від підсвітки я просто в захваті, вона освічує всю кімнату і я бачу всі пилинки і волосинки, які непомітні при денному освітленні. Додам відео, щоб показати якість підсвітки. Потужність пилососа дуже хороша, на дисплеї видно індикатори заряду. Акумулятор зйомний, це мені сподобалося. Загалом пилосос рекомендую.
Positiivsed omadused
знімний акумулятор, потужний, довгий час роботи
Negatiivsed omadused
на ворсистий килим не підійде
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Diana12
29/11/2023
Україна
Kampaania osa
Зручний, час роботи
Маю лише тверді поверхні на мінімальній швидкості справляється ідеально і часу роботи вистачає на декілька разів. А з міцною насадкою прибирання стало ще простішим
Positiivsed omadused
Зручність, час роботи, мийна насадка
Negatiivsed omadused
Жодних
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
¹ Eco režiim, ainult käsitolmuimejaga
² Turbo režiim, ainult käsitolmuimejaga
³ Teist akut müüakse eraldi (XV1633).
(4) Kõvakattega põrandatel turborežiimis
(5) Tavarežiimis, ainult käes hoides / turborežiimis, ainult käes hoides
(6) Osakeste suurus > 0,5 μm
(7) Kõvakattega põrandatel kuiva otsikuga
(8) Turborežiimis, ainult käes hoides