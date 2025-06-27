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XC7163/01
XC7167/01
XC8155/01
XC8157/01
XW9465/11
XW7263/11
XW9463/11
XC3131/01
XC3131/61
XC3132/01
Sobiv kõigi kõvakattega põrandate jaoks
Peseb rasva, plekid, kleepuva mustuse
Ühest pudelist piisab kuni 25 puhasteks
Ühildub kõigi Philipsi märgpuhastitega
Õige annuse mõõtmiseks on kaasas annustamiskork. 10 ml 1 veenõu kohta, kokku 25 puhastusseanssi ühes pudelis.
Lemmiklooma- ja peresõbralik kooostis ettenähtud kasutuse korral
Kõige optimaalsemad ja professionaalsemad puhastustulemused Philipsi märgpuhastusseadmega laminaadil, parketil, puidul, betoonil, PVCl ja muudel materjalidel
Auhinnad
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
pjsen
27/06/2025
Česká republika
Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vysta
Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vystačí na velkou plochu
See arvustus tehti tootele Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
See arvustus tehti tootele Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
Osino
22/10/2024
Česká republika
TOP prippravek na cisteni podlhy
Krasne cisti, prijemne voni a nepeni za mna top na vsechy podlahy :)
Positiivsed omadused
kompaktne baleni, prijemna vune, nepeni, koncentrat
Negatiivsed omadused
zadne
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah