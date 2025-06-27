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Philipsi põrandapuhastajaSobib igat tüüpi kõvakattega põrandatele

XV1792/01

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Põrandapuhastuslahus
Philipsi põrandapuhastusvahend on loodud igat tüüpi kõvadele põrandatele, eemaldades tõhusalt rasva, plekid ja kleepuva mustuse. See ühildub Philipsi tolmuimejatega, millel on märgpesufunktsioon sügavpuhastuse tagamiseks.
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igat tüüpi kõvakattega põrandate jaoks

Põrandapuhastuslahus

  • Sobiv kõigi kõvakattega põrandate jaoks

  • Peseb rasva, plekid, kleepuva mustuse

  • Ühest pudelist piisab kuni 25 puhasteks

  • Ühildub kõigi Philipsi märgpuhastitega

Kontsentreeritud puhastusaine

Õige annuse mõõtmiseks on kaasas annustamiskork. 10 ml 1 veenõu kohta, kokku 25 puhastusseanssi ühes pudelis.

Lemmiklooma- ja peresõbralik kooostis

Lemmiklooma- ja peresõbralik kooostis ettenähtud kasutuse korral

Tõhus puhastuslahendus igat tüüpi kõvakattega põrandate jaoks

Kõige optimaalsemad ja professionaalsemad puhastustulemused Philipsi märgpuhastusseadmega laminaadil, parketil, puidul, betoonil, PVCl ja muudel materjalidel

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

27/06/2025

Česká republika

Česká republika

Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vysta

Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vystačí na velkou plochu

See arvustus tehti tootele Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

See arvustus tehti tootele Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

22/10/2024

Česká republika

Česká republika

TOP prippravek na cisteni podlhy

Krasne cisti, prijemne voni a nepeni za mna top na vsechy podlahy :)

Positiivsed omadused

kompaktne baleni, prijemna vune, nepeni, koncentrat

Negatiivsed omadused

zadne

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

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