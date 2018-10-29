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  • Paljastage peidetud tolm. Eemaldage see ühekorraga.
  • Paljastage peidetud tolm. Eemaldage see ühekorraga.
  • Paljastage peidetud tolm. Eemaldage see ühekorraga.
  • Paljastage peidetud tolm. Eemaldage see ühekorraga.
  • Paljastage peidetud tolm. Eemaldage see ühekorraga.
  • Paljastage peidetud tolm. Eemaldage see ühekorraga.
  • Paljastage peidetud tolm. Eemaldage see ühekorraga.
  • Paljastage peidetud tolm. Eemaldage see ühekorraga.
  • Paljastage peidetud tolm. Eemaldage see ühekorraga.
  • Paljastage peidetud tolm. Eemaldage see ühekorraga.
  • Paljastage peidetud tolm. Eemaldage see ühekorraga.
  • Paljastage peidetud tolm. Eemaldage see ühekorraga.
  • Paljastage peidetud tolm. Eemaldage see ühekorraga.
  • Paljastage peidetud tolm. Eemaldage see ühekorraga.
  • Paljastage peidetud tolm. Eemaldage see ühekorraga.
  • Paljastage peidetud tolm. Eemaldage see ühekorraga.

3000 seeriaJuhtmeta tolmuimeja

XC3131/61

Paljastage peidetud tolm. Eemaldage see ühekorraga.
Puhastage oma põrandad põhjalikult Philipsi 3000 seeria juhtmeta tolmuimejaga. LED-otsak paljastab peidetud tolmu ja mustuse, enne kui selle PowerCyclone 8 tehnoloogia abil kinni püüab. Kuni 60-minutline tööaeg¹ muudab kodu koristamise lihtsaks.
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Tööaeg kuni 60 min¹ ja LED-otsakuga juhikud

Paljastage peidetud tolm. Eemaldage see ühekorraga.

  • Digitaalne mootor

  • LED-otsak

  • Tolmu imemine ja pindade puhastamine samal ajal

  • Komplektis on tarvikud

PowerCyclone 8 eemaldab tolmu optimaalselt akut kasutades.

PowerCyclone 8 eemaldab tolmu optimaalselt akut kasutades.

Meie võimas tehnoloogia ühendab perfektselt tõhususe ja tulemused. See on välja töötatud efektiivseks tolmukogumiseks, kindlustades samas, et tolmuimeja töötab tavarežiimis ikka kuni 60 minutit ja turborežiimis 15 minutit.

Vastupidav digitaalne mootor.

Vastupidav digitaalne mootor.

Meie digitaalne mootor tagab tolmuimeja vastupidavuse ja võimsuse.

Eemaldatav 25,2 V aku pikemaks koristuseks.

Eemaldatav 25,2 V aku pikemaks koristuseks.

Kas soovite edasi koristada ilma uuesti laadimata? Tänu meie eemaldatavale akule saate asendada tühja aku laetud akuga ja jätkata peaaegu viivitamatult sealt, kus pooleli jäi ⁴.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. ¹ Eco režiim, ainult käes hoides.

  2. ² Turborežiimis, kõvakattega põrandatel.

  3. ³ > 0,5 μm osakeste suurus.

  4. ⁴ Teist akut müüakse eraldi XV1635.