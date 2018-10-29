PowerCyclone 8 eemaldab tolmu optimaalselt akut kasutades.

Meie võimas tehnoloogia ühendab perfektselt tõhususe ja tulemused. See on välja töötatud efektiivseks tolmukogumiseks, kindlustades samas, et tolmuimeja töötab tavarežiimis ikka kuni 60 minutit ja turborežiimis 15 minutit.