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XC3131/61
Digitaalne mootor
LED-otsak
Tolmu imemine ja pindade puhastamine samal ajal
Komplektis on tarvikud
Meie võimas tehnoloogia ühendab perfektselt tõhususe ja tulemused. See on välja töötatud efektiivseks tolmukogumiseks, kindlustades samas, et tolmuimeja töötab tavarežiimis ikka kuni 60 minutit ja turborežiimis 15 minutit.
Meie digitaalne mootor tagab tolmuimeja vastupidavuse ja võimsuse.
Kas soovite edasi koristada ilma uuesti laadimata? Tänu meie eemaldatavale akule saate asendada tühja aku laetud akuga ja jätkata peaaegu viivitamatult sealt, kus pooleli jäi ⁴.
Arvustused
¹ Eco režiim, ainult käes hoides.
² Turborežiimis, kõvakattega põrandatel.
³ > 0,5 μm osakeste suurus.
⁴ Teist akut müüakse eraldi XV1635.