Ülisuur imemisvõimsus mustuse ja tolmu eemaldamiseks

Roboti imemisvõimsus on tavapärasest kuni kaks korda suurem¹, mistõttu suudab robot koguda suurt mustust, näiteks puru ja lemmikloomade karvu. See eemaldab nii igapäevase jalgadega sissetoodava mustuse põrandalt kui ka peenema tolmu vaipadelt².