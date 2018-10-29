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  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!

2000 seeriaRobottolmuimeja

XU2000/15

Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
Tolmuimemine ja põrandapesu ühe korraga – kodukoristuse uus tase. Roboti imemisvõimsus on tavapärasest kuni kaks korda suurem¹. Robot suurendab vaipadel imemisvõimsust ja jätab põrandad laitmatult puhtaks. Kõike saab hõlpsalt juhtida rakenduses HomeRun.
Kuva kõik eelised

Igapäevane märg- ja kuivpuhastus ilma pingutuseta.

Avastage puhtasse koju saabumise nauding!

  • Tolmu imemine ja põranda pesemine samal ajal

  • Kahekordistage imemisvõimsus¹

  • LDS-radarnavigatsioon

  • Kohandamine rakendusega HomeRun

Imeb tolmu ja peseb põrandad ühekorraga, eemaldab pingutuseta tolmu ja mustuse

Imeb tolmu ja peseb põrandad ühekorraga, eemaldab pingutuseta tolmu ja mustuse

Robot imeb tolmu ja samas ka peseb kõvakattega põrandaid, eemaldades iga päev põrandatele koguneva peene tolmukihi. Eemaldab rohkem peent tolmu kui ainult tolmuimemine, et teie jalad jääksid puhtaks ka paljajalu kõndides.

Ülisuur imemisvõimsus mustuse ja tolmu eemaldamiseks

Ülisuur imemisvõimsus mustuse ja tolmu eemaldamiseks

Roboti imemisvõimsus on tavapärasest kuni kaks korda suurem¹, mistõttu suudab robot koguda suurt mustust, näiteks puru ja lemmikloomade karvu. See eemaldab nii igapäevase jalgadega sissetoodava mustuse põrandalt kui ka peenema tolmu vaipadelt².

Suurendab vaibal automaatselt imemisvõimsust

Suurendab vaibal automaatselt imemisvõimsust

Kui robot on sõitnud vaibale, suurendab see automaatselt imemisvõimsust, et püüda kinni sügaval vaiba sees peidus olevad peened tolmuosakesed².

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Lahtiütlused

  1. 1 - Võrreldes XU2000/10 ja XU2000/20.

  2. 2 - Katsetatud ainult tolmuimemise režiimis suurima imemisvõimsusega.

  3. 3 - Katsetatud ainult tolmuimemise režiimis väikseima imemisvõimsusega.