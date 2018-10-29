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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
XU2000/15
Tolmu imemine ja põranda pesemine samal ajal
Kahekordistage imemisvõimsus¹
LDS-radarnavigatsioon
Kohandamine rakendusega HomeRun
Robot imeb tolmu ja samas ka peseb kõvakattega põrandaid, eemaldades iga päev põrandatele koguneva peene tolmukihi. Eemaldab rohkem peent tolmu kui ainult tolmuimemine, et teie jalad jääksid puhtaks ka paljajalu kõndides.
Roboti imemisvõimsus on tavapärasest kuni kaks korda suurem¹, mistõttu suudab robot koguda suurt mustust, näiteks puru ja lemmikloomade karvu. See eemaldab nii igapäevase jalgadega sissetoodava mustuse põrandalt kui ka peenema tolmu vaipadelt².
Kui robot on sõitnud vaibale, suurendab see automaatselt imemisvõimsust, et püüda kinni sügaval vaiba sees peidus olevad peened tolmuosakesed².
Arvustused
1 - Võrreldes XU2000/10 ja XU2000/20.
2 - Katsetatud ainult tolmuimemise režiimis suurima imemisvõimsusega.
3 - Katsetatud ainult tolmuimemise režiimis väikseima imemisvõimsusega.