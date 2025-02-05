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  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!

2000 seeriaRobottolmuimeja

XU2100/20

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
Meie suure imemisvõimsusega robottolmuimejad ja -mopid muudavad tolmuimemise lihtsaks. Stiilne automaattühjendusjaam tagab muretu mugavuse 70 päevaks. Nautige täiustatud puhastamist, mis on kohandatud teie kodu vajaduste järgi.
Kuva kõik eelised

Igapäevane märg- ja kuivpuhastus ilma pingutuseta.

Avastage puhtasse koju saabumise nauding!

  • Samaaegne imu ja põrandapesu

  • Imemisvõimsuse suurendamine vaibal

  • LDS-radarnavigatsioon

  • Kompaktne automaattühjendusjaam

  • Kohandamine rakendusega HomeRun

Imeb tolmu ja peseb põrandad ühekorraga, eemaldab pingutuseta tolmu ja mustuse

Imeb tolmu ja peseb põrandad ühekorraga, eemaldab pingutuseta tolmu ja mustuse

Robot imeb tolmu ja samas ka peseb kõvakattega põrandaid, eemaldades iga päev põrandatele koguneva peene tolmukihi. Eemaldab rohkem peent tolmu kui ainult tolmuimemine, et teie jalad jääksid puhtaks ka paljajalu kõndides.

70 päeva muretut mugavust tänu automaattühjendusjaamale

70 päeva muretut mugavust tänu automaattühjendusjaamale

Stiilne automaatühjendusjaam tagab muretu mugavuse 70 päevaks. Robot tühjendab end automaatselt ise automaattühjendusjaamas. Jaamal on 3,0-liitrine S-bag, mis mahutab kuni 70 päeva tolmu ja mustuse, säästes teid tühjendamisvaevast. Universaalse S-bagi saab hügieeniliselt, ilma tolmupilveta ära visata – ideaalne astmaatikutele ja allergikutele.

Suur imemisvõimsus mustuse ja tolmu eemaldamiseks

Suur imemisvõimsus mustuse ja tolmu eemaldamiseks

Roboti suure imemisvõimsusega saab koguda suurt mustust, näiteks puru ja lemmikloomade karvu. See režiim eemaldab nii igapäevase jalgadega sissetoodava mustuse põrandalt kui ka peenema tolmu vaipadelt*.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

05/02/2025

България

България

Прави живота по-лесен!

Спестява много време с това, че си самопочиства контейнера. Отличен резултат след комбинирано почистване.

Positiivsed omadused

Самопочства се

Negatiivsed omadused

Захваща малки предмети

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот

05/02/2025

България

България

Добър помощник

Ефективно и бързо събира ежедневен прах, сенсорите му работят отлично - прави карта на помещение и график на почистване.

Positiivsed omadused

Бързина, работа през апликация

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. 1 Tegelikud tulemused võivad varieeruda olenevalt keskkonnatingimustest, kasutusviisist jm.

  2. 2 Katsetatud ainult tolmuimemise režiimis suurima imemisvõimsusega.

  3. 3 Katsetatud tolmuimemise ja mopi režiimis väikseima imemisvõimsuse ja mopi niiskustasemga.

  4. 4 Võrreldes HomeRun 3000 seeria XU3100 jaama suurusega.