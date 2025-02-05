30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Samaaegne imu ja põrandapesu
Imemisvõimsuse suurendamine vaibal
LDS-radarnavigatsioon
Kompaktne automaattühjendusjaam
Kohandamine rakendusega HomeRun
Robot imeb tolmu ja samas ka peseb kõvakattega põrandaid, eemaldades iga päev põrandatele koguneva peene tolmukihi. Eemaldab rohkem peent tolmu kui ainult tolmuimemine, et teie jalad jääksid puhtaks ka paljajalu kõndides.
Stiilne automaatühjendusjaam tagab muretu mugavuse 70 päevaks. Robot tühjendab end automaatselt ise automaattühjendusjaamas. Jaamal on 3,0-liitrine S-bag, mis mahutab kuni 70 päeva tolmu ja mustuse, säästes teid tühjendamisvaevast. Universaalse S-bagi saab hügieeniliselt, ilma tolmupilveta ära visata – ideaalne astmaatikutele ja allergikutele.
Roboti suure imemisvõimsusega saab koguda suurt mustust, näiteks puru ja lemmikloomade karvu. See režiim eemaldab nii igapäevase jalgadega sissetoodava mustuse põrandalt kui ka peenema tolmu vaipadelt*.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Drama Queen
05/02/2025
България
Прави живота по-лесен!
Спестява много време с това, че си самопочиства контейнера. Отличен резултат след комбинирано почистване.
Positiivsed omadused
Самопочства се
Negatiivsed omadused
Захваща малки предмети
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
Мария Ж
05/02/2025
България
Добър помощник
Ефективно и бързо събира ежедневен прах, сенсорите му работят отлично - прави карта на помещение и график на почистване.
Positiivsed omadused
Бързина, работа през апликация
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
1 Tegelikud tulemused võivad varieeruda olenevalt keskkonnatingimustest, kasutusviisist jm.
2 Katsetatud ainult tolmuimemise režiimis suurima imemisvõimsusega.
3 Katsetatud tolmuimemise ja mopi režiimis väikseima imemisvõimsuse ja mopi niiskustasemga.
4 Võrreldes HomeRun 3000 seeria XU3100 jaama suurusega.