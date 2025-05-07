TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Liitiumioonaku 25,2 V.
  • Liitiumioonaku 25,2 V.
  • Liitiumioonaku 25,2 V.
  • Liitiumioonaku 25,2 V.
  • Liitiumioonaku 25,2 V.
  • Liitiumioonaku 25,2 V.
  • Liitiumioonaku 25,2 V.
  • Liitiumioonaku 25,2 V.
  • Liitiumioonaku 25,2 V.
  • Liitiumioonaku 25,2 V.

Akupakk ja laadijaLiitiumioonaku 25,2 V.

XV1797/01

1
| (1) Arvustus

1 auhind

Liitiumioonaku 25,2 V.
Liitium-ioonaku 25,2 V, mis ühildub kõigi järgmiste Philipsi juhtmevabade märg- ja kuivtolmuimejate ja Philipsi juhtmevabade tolmuimejatega: XC6552, XC6553, XC6557, XC7053, XC7055, XC7057, XC8053, XC8054, XC8055, XC8057, XW9383, XW9385, XW9463 ja XW9465.
Kuva kõik eelised
Ühilduvad tooted
SpeedPro Max juhtmeta VC 7000 seeria Aqua

SpeedPro Max juhtmeta VC 7000 seeria Aqua
Juhtmeta tolmuimeja

XC7163/01

Philips SpeedPro Max juhtmevaba varstolmuimeja 7000

Philips SpeedPro Max juhtmevaba varstolmuimeja 7000
Juhtmevaba varstolmuimeja

XC7167/01

Philipsi SpeedPro Max juhtmeta VC 8000 seeria Aqua Plus

Philipsi SpeedPro Max juhtmeta VC 8000 seeria Aqua Plus
Juhtmeta tolmuimeja

XC8155/01

SpeedPro Max juhtmeta VC 8000 seeria Complete

SpeedPro Max juhtmeta VC 8000 seeria Complete
Juhtmeta tolmuimeja

XC8157/01

AquaTrio Cordless

AquaTrio Cordless
9000 seeria kuiv- ja märgpesu tolmuimeja

XW9465/11

9000 seeria

9000 seeria
AquaTrio juhtmeta tolmuimeja ja pesur

XW9463/11

7000 Aqua

7000 Aqua
Juhtmevaba varstolmuimeja

XC7053/01

7000 Aqua

7000 Aqua
Juhtmevaba varstolmuimeja

XC7055/01

7000 Aqua

7000 Aqua
Juhtmevaba varstolmuimeja

XC7057/01

8000 Aqua Plus

8000 Aqua Plus
Juhtmevaba varstolmuimeja

XC8055/01

Kahekordistage tööaeg lisaaku ja -laadijaga

Liitiumioonaku 25,2 V.

  • 1x liitiumaku 25,2 V, 1x lisalaadija

  • Kahekordne tööaeg lisaakuga

  • Kuni 80 min Eco, 30 min Turbo režiim(1)

Liitiumioonaku 25,2 V tööaja kahekordistamiseks

Kahekordistage oma Philipsi juhtmeta märg- ja kuivtolmuimeja ja/või Philipsi juhtmeta tolmuimeja tööaega.

Komplektis on täiendav laadija

Komplektis on täiendav laadija samaaegseks laadimiseks.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

1.0

5-st

1

Arvustus

5
4
3
2

07/05/2025

Srbija

Srbija

ovaj proizvod je nesto najgore sto sam ikad kupio

zato sto je baterija posle dve godine otisla a druga nigde nemoze da se nabavi cak ni ovlasceni servis beotronik nema inemoze da nabavi‚sto znaci da mogu da ga bacim

See arvustus tehti tootele Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V

See arvustus tehti tootele Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. (1) Ainult käsikasutamiseks.