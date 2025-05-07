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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
XV1797/01
XC7163/01
XC7167/01
XC8155/01
XC8157/01
XW9465/11
XW9463/11
XC7053/01
XC7055/01
XC7057/01
XC8055/01
1x liitiumaku 25,2 V, 1x lisalaadija
Kahekordne tööaeg lisaakuga
Kuni 80 min Eco, 30 min Turbo režiim(1)
Kahekordistage oma Philipsi juhtmeta märg- ja kuivtolmuimeja ja/või Philipsi juhtmeta tolmuimeja tööaega.
Komplektis on täiendav laadija samaaegseks laadimiseks.
Auhinnad
1.0
5-st
1
Arvustus
07/05/2025
Srbija
ovaj proizvod je nesto najgore sto sam ikad kupio
zato sto je baterija posle dve godine otisla a druga nigde nemoze da se nabavi cak ni ovlasceni servis beotronik nema inemoze da nabavi‚sto znaci da mogu da ga bacim
See arvustus tehti tootele Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V
See arvustus tehti tootele Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V
(1) Ainult käsikasutamiseks.