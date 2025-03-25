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  • Puhastab rohkem tolmu/mustust kui teised juhtmeta tolmuimejad
  • Puhastab rohkem tolmu/mustust kui teised juhtmeta tolmuimejad
  • Puhastab rohkem tolmu/mustust kui teised juhtmeta tolmuimejad
  • Puhastab rohkem tolmu/mustust kui teised juhtmeta tolmuimejad
  • Puhastab rohkem tolmu/mustust kui teised juhtmeta tolmuimejad
  • Puhastab rohkem tolmu/mustust kui teised juhtmeta tolmuimejad
  • Puhastab rohkem tolmu/mustust kui teised juhtmeta tolmuimejad
  • Puhastab rohkem tolmu/mustust kui teised juhtmeta tolmuimejad
  • Puhastab rohkem tolmu/mustust kui teised juhtmeta tolmuimejad
  • Puhastab rohkem tolmu/mustust kui teised juhtmeta tolmuimejad
  • Puhastab rohkem tolmu/mustust kui teised juhtmeta tolmuimejad
  • Puhastab rohkem tolmu/mustust kui teised juhtmeta tolmuimejad
  • Puhastab rohkem tolmu/mustust kui teised juhtmeta tolmuimejad
  • Puhastab rohkem tolmu/mustust kui teised juhtmeta tolmuimejad

7000 AquaJuhtmevaba varstolmuimeja

XC7055/01

4.7
| (44) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet

1 auhind

Puhastab rohkem tolmu/mustust kui teised juhtmeta tolmuimejad
Philipsi juhtmevaba varstolmuimeja 7000 - maksimaalne tolmueemaldus minimaalse akukasutusega (4), mida võimaldab PowerCyclone 12. Puhasta kogu oma maja üheainsa laadimiskorraga (6). Hõlpsasti kinnitatav Aqua Module eemaldab kuni 99% bakteritest (5).
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Kuni 80 min (1), puhastab võimsalt terve maja

Puhastab rohkem tolmu/mustust kui teised juhtmeta tolmuimejad

  • Nutikas PrecisionPower otsak

  • TriActive Smart kohandub põrandatüübiga

  • Pikim kasutus – ökorežiimis (1) 80 min

  • Mopi kasutamiseks Aqua moodul

  • Käeshoidmise, lemmiklooma ja LED-funktsioonid

PowerCyclone 12: maksimaalne imemisvõimsus meie pikima tööajaga (7)

PowerCyclone 12: maksimaalne imemisvõimsus meie pikima tööajaga (7)

Tehnoloogia PowerCyclone 12 ja digitaalne mootor PowerBlade koos saavutavad energiatõhusa õhuvoolu kiiruse (kuni 1080 l/min (4)). Tehnoloogia PowerCyclone 12 on inspireeritud lennukiehitusest ning see tagab tolmu ja mustuse võrreldamatu puhastamise. Tulemuseks on kõikide põrandate võimas puhastamine, ilma et peaksite muretsema aku tühjenemise pärast.

Otsak TriActive Smart LED tuvastab põranda tüübi ja kohandub sellele vastavalt

Otsak TriActive Smart LED tuvastab põranda tüübi ja kohandub sellele vastavalt

Otsak TriActive Smart LED täidab kolme ülesannet. Tänu sellele on võimalik erinevat tüüpi põrandate puhul vaid ühe liigutusega eemaldada 99,9% (5) tolmu ning mustust. Automaatne seade kohandab imemisvõimsust sõltuvalt põranda tüübist ja võimaldab reguleerida LED-tulede heledust, et näeksite ka kõige pisemat tolmukübet. Samuti on teil võimalik valida kolme erineva kiiruse hulgast endale meelepärane ja seda täielikult juhtida. Servadest ja nurkadest suudab otsak puhastada 0 mm lähedalt.

Käeshoidmine, LED- ja lemmikloomatarvikud

Käeshoidmine, LED- ja lemmikloomatarvikud

Seadistage tolmuimeja vastavalt enda vajadustele ja pääsete hõlpsalt juurde igale kohale. Lihtsalt pöörake vars käes hoitavasse asendisse ja klõpsake sisse üks LED-juhikuga tarvikutest. Tänu sellele on puhastamise ajal näha iga tolmukübet. Lemmiklooma otsak aitab kõrvaldada pikad ja õhukesed karvad, eemaldades need hõlpsalt erinevalt pindadelt, sh diivanilt ja lemmiklooma pesalt. Pika piluotsikuga tööriistaga saate juurdepääsu kitsastele kohtadele. Kaks-ühes kombinatsiooniga tööriista abil on õrnade pindade puhastamiseks mõeldud pehme harja ja laia otsikuga tööriista vahel lihtne ümber lülituda.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.7

5-st

44

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

3

25/03/2025

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Тяне дуже гарно

Пилосос супер. (після Bosch). Акумулятора хватає на 2-кімнатну квартиру, ще й залишається 30-40 відсотків. Турбо режим практично не потрібен, хватає і звичайного. Тяне дуже гарно. Єдине що, щітка гучна.

Positiivsed omadused

Тяне дуже гарно. Зручний.

Negatiivsed omadused

Гучна щітка. Заряджається довго.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua

15/11/2023

Україна

Україна

Улюблений пилосос

Користуватись пилососом - одне задоволення: дуже просто і зручно. Багато насадок, є мийка. Круто, що акумулятор знімається. Підсвітка в пилососі, то бомба! І турбощітка прикольна, має різні щетинки, на фото видно добре. Пилососом дуже задоволена!

Positiivsed omadused

Працює 80 хвилин на одному заряді, потужний, мийка

Negatiivsed omadused

нема

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua

06/11/2023

Україна

Україна

Потужний , легкий та зручний.

Придбали новий безпровідний пилосос, здивував нас потужністю, маневрений та змінює швидкість в залежності від поверхні. Також присутній контейнер для вологого прибирання.

Positiivsed omadused

Зємний акумулятор, легкий та потужний.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. (1) Eco režiim, ainult käsitolmuimejaga

  2. (2) Kõvakattega põrandatel turborežiimis.

  3. (3) Kõvakattega põrandatel kuivpuhastuse otsakuga

  4. (4) Turborežiimis

  5. (5) Kõvakattega põrandatel turborežiimis, üks liigutus tähendab ühte edasi ja tagasi liikumist

  6. (6) Ainult käes hoides

  7. (7) Turborežiimis, ainult käes hoides

  8. (8) Andmed vastavad ökonoomses režiimis 360 m2 suurusele kõvakattega põrandatega hoonele.

  9. (9) Osakeste suurus > 0,5 μm