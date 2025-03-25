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Nutikas PrecisionPower otsak
TriActive Smart kohandub põrandatüübiga
Pikim kasutus – ökorežiimis (1) 80 min
Mopi kasutamiseks Aqua moodul
Käeshoidmise, lemmiklooma ja LED-funktsioonid
Tehnoloogia PowerCyclone 12 ja digitaalne mootor PowerBlade koos saavutavad energiatõhusa õhuvoolu kiiruse (kuni 1080 l/min (4)). Tehnoloogia PowerCyclone 12 on inspireeritud lennukiehitusest ning see tagab tolmu ja mustuse võrreldamatu puhastamise. Tulemuseks on kõikide põrandate võimas puhastamine, ilma et peaksite muretsema aku tühjenemise pärast.
Otsak TriActive Smart LED täidab kolme ülesannet. Tänu sellele on võimalik erinevat tüüpi põrandate puhul vaid ühe liigutusega eemaldada 99,9% (5) tolmu ning mustust. Automaatne seade kohandab imemisvõimsust sõltuvalt põranda tüübist ja võimaldab reguleerida LED-tulede heledust, et näeksite ka kõige pisemat tolmukübet. Samuti on teil võimalik valida kolme erineva kiiruse hulgast endale meelepärane ja seda täielikult juhtida. Servadest ja nurkadest suudab otsak puhastada 0 mm lähedalt.
Seadistage tolmuimeja vastavalt enda vajadustele ja pääsete hõlpsalt juurde igale kohale. Lihtsalt pöörake vars käes hoitavasse asendisse ja klõpsake sisse üks LED-juhikuga tarvikutest. Tänu sellele on puhastamise ajal näha iga tolmukübet. Lemmiklooma otsak aitab kõrvaldada pikad ja õhukesed karvad, eemaldades need hõlpsalt erinevalt pindadelt, sh diivanilt ja lemmiklooma pesalt. Pika piluotsikuga tööriistaga saate juurdepääsu kitsastele kohtadele. Kaks-ühes kombinatsiooniga tööriista abil on õrnade pindade puhastamiseks mõeldud pehme harja ja laia otsikuga tööriista vahel lihtne ümber lülituda.
Auhinnad
4.7
5-st
44
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
Sy$erg
25/03/2025
Україна
Kinnitatud ostja
Тяне дуже гарно
Пилосос супер. (після Bosch). Акумулятора хватає на 2-кімнатну квартиру, ще й залишається 30-40 відсотків. Турбо режим практично не потрібен, хватає і звичайного. Тяне дуже гарно. Єдине що, щітка гучна.
Positiivsed omadused
Тяне дуже гарно. Зручний.
Negatiivsed omadused
Гучна щітка. Заряджається довго.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua
sheregiy13
15/11/2023
Україна
Kampaania osa
Улюблений пилосос
Користуватись пилососом - одне задоволення: дуже просто і зручно. Багато насадок, є мийка. Круто, що акумулятор знімається. Підсвітка в пилососі, то бомба! І турбощітка прикольна, має різні щетинки, на фото видно добре. Пилососом дуже задоволена!
Positiivsed omadused
Працює 80 хвилин на одному заряді, потужний, мийка
Negatiivsed omadused
нема
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua
Hiha25
06/11/2023
Україна
Kampaania osa
Потужний , легкий та зручний.
Придбали новий безпровідний пилосос, здивував нас потужністю, маневрений та змінює швидкість в залежності від поверхні. Також присутній контейнер для вологого прибирання.
Positiivsed omadused
Зємний акумулятор, легкий та потужний.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua
(1) Eco režiim, ainult käsitolmuimejaga
(2) Kõvakattega põrandatel turborežiimis.
(3) Kõvakattega põrandatel kuivpuhastuse otsakuga
(4) Turborežiimis
(5) Kõvakattega põrandatel turborežiimis, üks liigutus tähendab ühte edasi ja tagasi liikumist
(6) Ainult käes hoides
(7) Turborežiimis, ainult käes hoides
(8) Andmed vastavad ökonoomses režiimis 360 m2 suurusele kõvakattega põrandatega hoonele.
(9) Osakeste suurus > 0,5 μm