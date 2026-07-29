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  • Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!
  • Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!
  • Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!
  • Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!
  • Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!
  • Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!
  • Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!
  • Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!
  • Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!
  • Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!
  • Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!
  • Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!
  • Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!
  • Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!
  • Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!
  • Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!

Originaalne Philipsi OneUp 5000Elektriline mopp

XV5113/01

4.8
| (11) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!
Jäta hüvasti traditsioonilise mopiga, mis hajutab mustust laiali! Philipsi OneUp tehnoloogiaga elektriline mopp eemaldab mustuse, kasutades puhastamiseks ainult puhast vett ning tagades 2x puhtamad põrandad ja 2x kiirema puhastamise.
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Puhas pole kunagi olnud nii puhas.

Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!

  • Kaks korda puhtamad põrandad võrreldes tavaliste moppidega***: Põhjalik puhastus eemaldab kuni 99,9% bakteritest*.

  • Kaks korda kiirem puhastamine võrreldes tavaliste moppidega: Koge puhastamist, mis vähendab puhastusaega poole võrra.**

  • OneUp tehnoloogia: Patenteeritud tehnoloogia kasutab puhastamiseks ainult puhast vett ja imeb ära musta vee.

  • Juhtmevaba ja lihtne manööverdamine: Naudi piiramatut liikumisvabadust 360° pöörleva mopiotsakuga.

  • Pikaajaline aku ja eemaldatavad lapid: Kuni 70 minutit katkematut puhastamist.

Ära tee kompromisse puhtuse osas, ainult Philipsi OneUp puhastab nagu OneUp.

Ära tee kompromisse puhtuse osas, ainult Philipsi OneUp puhastab nagu OneUp.

Eemaldab põrandalt rasva, plekid, kleepuva mustuse, peentolmu ja igapäevase mustuse, tagades läikiva põranda ilma jääkide ja triipudeta ning kõrvaldades kuni 99,9% bakteritest*

Lihtne puhastus algusest lõpuni

Lihtne puhastus algusest lõpuni

Naudi lihtsalt põrandapuhastust ilma ämbri, väljaväänamise või loputamiseta. Philipsi OneUp elektriline mopp muudab kõik lihtsamaks.

Originaalne OneUp patenteeritud tehnoloogia

Originaalne OneUp patenteeritud tehnoloogia

Patendeeritud OneUp tehnoloogia kasutab puhastamiseks ainult puhast vett ja imeb vaikselt musta vee ära, tagades tõhusa põrandapuhastuse.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Põrandapuhastusvahend

    XV1892/02
    • Pikendab mopi kasutusaega: lihtne ja optimaalne doseerimine vähendab kulumist.
    • 40 kasutuskorda ühe kassetiga: ülikontsentreeritud segu tagab õrna puhastamise.
    • Kiirem kuivamisaeg: tagab võrreldes tavaliste moppidega 50% kiirema kuivamisaja ja ülima puhtuse.**
    • Ökonoomne segu: üks kassett asendab kuni kolme tavalise puhastusvahendi pudelit.
    • Lemmiklooma ja peresõbralik: kaitseb pindasid ja tagab tervislikuma keskkonna.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Vahetatavad lapid

    XV1882/10
    • Põrand kohtub õrna mikrokiuga: puhastage kõvakattega põrandaid, sh tundlikke ja mitteimavaid põrandaid.
    • 50% kiirema kuivamisajaga: peske mopiga ja kuivatage samaaegselt, et põrandad läikima lüüa.**
    • Hõlpsalt eemaldatav: loodud mugavaks elektriliseks mopipesuks ja vaevata puhastuskogemuseks.
    • OneUp-tehnoloogia: patenditud tehnoloogia pumpab põrandale puhast vett ja imeb vaikselt musta vee ära.
    • Korduskasutatav kuni kuus kuud: Philips OneUpi vahetatavad padjad on masinpestavad ja käsipestavad.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Vahetatavad lapid

    XV1882/20
    • Põrand kohtub õrna mikrokiuga: puhasta kõvasid põrandaid, sealhulgas õrnu ja mitteimavaid põrandaid.
    • 50% kiirem kuivamine võrreldes käsimopiga: pese ja kuivata samaaegselt, et saavutada plekivabad põrandad.**
    • Lihtsalt eemaldatav: loodud vaevata elektriliseks puhastamiseks ja puhtaks koristuskogemuseks.
    • OneUp tehnoloogia: Patenteeritud tehnoloogia pumpab puhast vett, samal ajal eemaldades vaikselt musta vett.
    • Taaskasutatav kuni 6 kuud: Philipsi OneUp vahetuspadjad on masin- ja käsipestavad.

Arvustused

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4.8

5-st

11

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
2
1

29/07/2026

Latvija

Latvija

Slota katrai dienai!

Man ļoti patīk šī slota, nekad nav bijis tik viegli uzkopt grīdu. Tīru grīdu tagad biežāk pat nekā agrāk, jo ir ļoti ērti un ātri. Patīk arī, ka nav vajadzīgs spainis ar ūdeni. Slotai ir pievienots jau šķidrums un tikai jāuzpilda ūdens trauciņš.

See arvustus tehti tootele Philips OneUp 5000. sērija XV5113/01 Elektriskā slota

Date of Use 2026-07-29

See arvustus tehti tootele Philips OneUp 5000. sērija XV5113/01 Elektriskā slota

Date of Use 2026-07-29

26/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunski proizvod

Već dugo nisam bila zadovoljna s nekim proizvodom kao s ovim! Olakšava pranje, odlično pere (sredstvo je odlično,umjeren miris,lijepo očisti) ,nema više mokrog poda koji se ne da osušiti nakon pranja, punjenja i pražnjenja teških kanti s vodom, izuzetno jednostavan za korištenje! Top proizvod❤️,preporučam!

Positiivsed omadused

Nakon mog pozitivnog iskustva i moje prijateljice su naručile!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop

Date of Use 2026-06-01

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop

Date of Use 2026-06-01

14/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Stvarno dobar proizvod. Podovi su super čisti.qVe

Ocjena govori sve 5/5. Proizvod bi preporučila svima koji vole da su podovi super čisti a osobito onima koji imaju malu djecu. Trebalo bi upozoriti da se koristi sredstvo koje se ne pjeni i da se može samostalno naručiti kao i mop.

See arvustus tehti tootele Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop

Date of Use 2026-05-28

See arvustus tehti tootele Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop

Date of Use 2026-05-28

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Visuaalselt puhas: puhastatud pinna läike mõõtmine, testitud vedelikega, võrreldes traditsiooniliste moppidega.

  2. Mõõdetud võrreldes traditsioonilise mopiga mitteimavatel põrandatel vastavalt IEC60335-2-2 aklimatiseeritud tingimustele.

  3. Testitud konkreetsel testalal E. Coli ja S. Aureus proovidega, kasutades ainult vett.

  4. Põhineb kodu suurusel 125m²