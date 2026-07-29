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Kaks korda puhtamad põrandad võrreldes tavaliste moppidega***: Põhjalik puhastus eemaldab kuni 99,9% bakteritest*.
Kaks korda kiirem puhastamine võrreldes tavaliste moppidega: Koge puhastamist, mis vähendab puhastusaega poole võrra.**
OneUp tehnoloogia: Patenteeritud tehnoloogia kasutab puhastamiseks ainult puhast vett ja imeb ära musta vee.
Juhtmevaba ja lihtne manööverdamine: Naudi piiramatut liikumisvabadust 360° pöörleva mopiotsakuga.
Pikaajaline aku ja eemaldatavad lapid: Kuni 70 minutit katkematut puhastamist.
Eemaldab põrandalt rasva, plekid, kleepuva mustuse, peentolmu ja igapäevase mustuse, tagades läikiva põranda ilma jääkide ja triipudeta ning kõrvaldades kuni 99,9% bakteritest*
Naudi lihtsalt põrandapuhastust ilma ämbri, väljaväänamise või loputamiseta. Philipsi OneUp elektriline mopp muudab kõik lihtsamaks.
Patendeeritud OneUp tehnoloogia kasutab puhastamiseks ainult puhast vett ja imeb vaikselt musta vee ära, tagades tõhusa põrandapuhastuse.
4.8
5-st
11
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Uno123
29/07/2026
Latvija
Slota katrai dienai!
Man ļoti patīk šī slota, nekad nav bijis tik viegli uzkopt grīdu. Tīru grīdu tagad biežāk pat nekā agrāk, jo ir ļoti ērti un ātri. Patīk arī, ka nav vajadzīgs spainis ar ūdeni. Slotai ir pievienots jau šķidrums un tikai jāuzpilda ūdens trauciņš.
See arvustus tehti tootele Philips OneUp 5000. sērija XV5113/01 Elektriskā slota
Date of Use 2026-07-29
See arvustus tehti tootele Philips OneUp 5000. sērija XV5113/01 Elektriskā slota
Date of Use 2026-07-29
NikiNG
26/06/2026
Hrvatska
Vrhunski proizvod
Već dugo nisam bila zadovoljna s nekim proizvodom kao s ovim! Olakšava pranje, odlično pere (sredstvo je odlično,umjeren miris,lijepo očisti) ,nema više mokrog poda koji se ne da osušiti nakon pranja, punjenja i pražnjenja teških kanti s vodom, izuzetno jednostavan za korištenje! Top proizvod❤️,preporučam!
Positiivsed omadused
Nakon mog pozitivnog iskustva i moje prijateljice su naručile!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop
Date of Use 2026-06-01
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop
Date of Use 2026-06-01
Ve.Zor.
14/06/2026
Hrvatska
Stvarno dobar proizvod. Podovi su super čisti.qVe
Ocjena govori sve 5/5. Proizvod bi preporučila svima koji vole da su podovi super čisti a osobito onima koji imaju malu djecu. Trebalo bi upozoriti da se koristi sredstvo koje se ne pjeni i da se može samostalno naručiti kao i mop.
See arvustus tehti tootele Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop
Date of Use 2026-05-28
See arvustus tehti tootele Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop
Date of Use 2026-05-28
Visuaalselt puhas: puhastatud pinna läike mõõtmine, testitud vedelikega, võrreldes traditsiooniliste moppidega.
Mõõdetud võrreldes traditsioonilise mopiga mitteimavatel põrandatel vastavalt IEC60335-2-2 aklimatiseeritud tingimustele.
Testitud konkreetsel testalal E. Coli ja S. Aureus proovidega, kasutades ainult vett.
Põhineb kodu suurusel 125m²