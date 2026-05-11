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  • Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!
  • Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!
  • Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!
  • Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!
  • Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!
  • Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!
  • Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!
  • Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!
  • Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!
  • Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!
  • Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!
  • Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!
  • Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!
  • Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!

Philips OneUpPõrandapuhastusvahend

XV1892/02

5
| (7) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!
Täiustage oma Philips OneUpi elektrilist moppi meie spetsiaalse pesuainega. See garanteerib triipudeta läike kõigil põrandatüüpidel, muutes kodu puhtaks ja värskeks. Sobib ideaalselt kõvakattega põrandatele, tundlikele pindadele ja igapäevaseks puhastamiseks.
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Puhas ei ole kunagi olnud nii puhas kui praegu.

Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!

  • Pikendab mopi kasutusaega: lihtne ja optimaalne doseerimine vähendab kulumist.

  • 40 kasutuskorda ühe kassetiga: ülikontsentreeritud segu tagab õrna puhastamise.

  • Kiirem kuivamisaeg: tagab võrreldes tavaliste moppidega 50% kiirema kuivamisaja ja ülima puhtuse.**

  • Ökonoomne segu: üks kassett asendab kuni kolme tavalise puhastusvahendi pudelit.

  • Lemmiklooma ja peresõbralik: kaitseb pindasid ja tagab tervislikuma keskkonna.

Loodud spetsiaalselt Philips OneUpi elektrilisele mopile

Loodud spetsiaalselt Philips OneUpi elektrilisele mopile

Philips OneUpi ülikontsentreeritud põrandapuhastusvahend on loodud spetsiaalselt Philips OneUpi elektrilistele moppidele. See tagab parima puhastusjõudluse, pikendades iga kasutuskorraga teie mopi kasutusiga.

Lihtne ja optimaalne doseerimine

Lihtne ja optimaalne doseerimine

Philips OneUpi ülikontsentreeritud põrandapuhastusvahendi kassett kinnitub hõlpsalt elektrilise mopi puhta vee paagile ning tagab optimaalse ja lihtsa doseerimise säravpuhta tulemuse jaoks.

50% kiirem kuivamisaeg ja läikivpuhas tulemus tänu OneUpi patjadele**

50% kiirem kuivamisaeg ja läikivpuhas tulemus tänu OneUpi patjadele**

Peske mopiga ja kuivatage samaaegselt, et põrandad läikima lüüa. Philips OneUpi vahetatavad padjad tagavad optimaalse ja ühtlase veekoguse 50% kiirema kuivamisajaga**

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

7

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

11/05/2026

България

България

Почиства безупречно

See arvustus tehti tootele Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Date of Use 2026-05-10

See arvustus tehti tootele Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Date of Use 2026-05-10

25/03/2026

България

България

Препарат за ел. Моп

Супер препарат! Много ни харесва и го ползваме непрекъснато за всякакви повърхности.

See arvustus tehti tootele Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

See arvustus tehti tootele Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

25/03/2026

България

България

Пристрастена към аромата

Имаме OneUp серия 5000 и купихме допълнително препарат, защото сме пристрастени към аромата.

Positiivsed omadused

Прекрасен аромат, без замазани следи

See arvustus tehti tootele Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

See arvustus tehti tootele Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Mõõdetud võrdluses käsimopiga mitteimaval põrandal vastavalt standardile IEC60335-2-2 kohandatud tingimustes

  2. OECD suunise 302 B kohaselt