30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Pikendab mopi kasutusaega: lihtne ja optimaalne doseerimine vähendab kulumist.
40 kasutuskorda ühe kassetiga: ülikontsentreeritud segu tagab õrna puhastamise.
Kiirem kuivamisaeg: tagab võrreldes tavaliste moppidega 50% kiirema kuivamisaja ja ülima puhtuse.**
Ökonoomne segu: üks kassett asendab kuni kolme tavalise puhastusvahendi pudelit.
Lemmiklooma ja peresõbralik: kaitseb pindasid ja tagab tervislikuma keskkonna.
Philips OneUpi ülikontsentreeritud põrandapuhastusvahend on loodud spetsiaalselt Philips OneUpi elektrilistele moppidele. See tagab parima puhastusjõudluse, pikendades iga kasutuskorraga teie mopi kasutusiga.
Philips OneUpi ülikontsentreeritud põrandapuhastusvahendi kassett kinnitub hõlpsalt elektrilise mopi puhta vee paagile ning tagab optimaalse ja lihtsa doseerimise säravpuhta tulemuse jaoks.
Peske mopiga ja kuivatage samaaegselt, et põrandad läikima lüüa. Philips OneUpi vahetatavad padjad tagavad optimaalse ja ühtlase veekoguse 50% kiirema kuivamisajaga**
5.0
5-st
7
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Lambreva
11/05/2026
България
Почиства безупречно
See arvustus tehti tootele Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Date of Use 2026-05-10
See arvustus tehti tootele Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Date of Use 2026-05-10
Philips fen
25/03/2026
България
Препарат за ел. Моп
Супер препарат! Много ни харесва и го ползваме непрекъснато за всякакви повърхности.
See arvustus tehti tootele Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
See arvustus tehti tootele Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Domakinqta
25/03/2026
България
Пристрастена към аромата
Имаме OneUp серия 5000 и купихме допълнително препарат, защото сме пристрастени към аромата.
Positiivsed omadused
Прекрасен аромат, без замазани следи
See arvustus tehti tootele Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
See arvustus tehti tootele Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Mõõdetud võrdluses käsimopiga mitteimaval põrandal vastavalt standardile IEC60335-2-2 kohandatud tingimustes
OECD suunise 302 B kohaselt