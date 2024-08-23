Philipsi klienditugi Minu Sonicare'i hambahari vibreerib liiga jõuliselt

Kui allpool toodud juhised ei aita, võtke meiega ühendustvõi klikkige siin, et esitada online-garantiitaotlus, et saaksime teid asendusseadme hankimisega aidata. Kõigil Sonicare'i hambaharjadel ja hambavahepuhastajatel on 2-aastane garantii.



Sonicare'i hambaharjad kasutavad hammaste puhastamiseks võimsaid vibratsioone. Kui see on teie esimene elektriline hambahari, võib vibratsiooniga harjumine aega võtta. Proovige mõnda järgmistest näpunäidetest!

1. Vähendage intensiivsuse taset 3000 - 4000 seeria, ProtectiveClean 4100 - 4300, 5500 seeria: Valige madala ja kõrge intensiivsuse vahel, vajutades hambaharja sisselülitamiseks üks kord toitenuppu, seejärel vajutage 2 sekundi jooksul teist korda intensiivsuse muutmiseks. Pange tähele, et hambaharja esimest korda kasutamisel on vaikeintensiivsus madal. ProtectiveClean 6100, ExpertClean 7300 - 7500, 6100 - 6700 seeria: Käepideme kinnitamisel valib nutikas harjapea automaatselt soovitatava intensiivsuse. Kui soovite valida teistsuguse intensiivsuse, saate seda teha vajutades harjamise ajal režiimi/intensiivsuse nuppu. Intensiivsust ei saa muuta, kui käepide on välja lülitatud või peatatud. Sõltuvalt teie hambaharja mudelist saate intensiivsuse taset reguleerida. Kontrollige, kas EasyStart on sisse lülitatud Kui teie hambaharjal on EasyStarti funktsioon, pange tähele, et EasyStart on vaikimisi sisse lülitatud. See funktsioon suurendab esimese 14 harjamise käigus vibratsiooni aeglaselt. Võib tunduda, et vibratsioon on alguses madalam ja harjamistsükli lõpus tugevam.

EasyStart funktsiooni saate välja lülitada järgmiselt: Pange hambahari laadijale. Vajutage ja hoidke sisse/välja lülitamise nuppu all, kuni hambahari jääb laadijasse, kuni kuulete kolme sekundi pärast ühte piiksu. Vabastage sisse/välja lülitamise nupp. Kas teil on ikka veel hambaharjaga probleeme?

Kui ükski neist nõuannetest ei aita, võib teie hambahari olla seesmiselt kahjustunud. Soovitame teil taotleda hambaharja parandamist või vahetamist .



