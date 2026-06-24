Philips SpeedPro (Max) tolmuimeja ei libise vaibal
Kui Philips SpeedPro (Max) tolmuimeja ei taha vaipadel kergesti libiseda, lugege altpoolt, mida saaksite selle lahendamiseks teha.
Kui soovite oma Philips SpeedPro (Max) tolmuimejaga vaipu puhastada, soovitame valida madalaima võimsusega seadistuse (seadistus 1). Eriti oluline on see pikakarvaliste vaipade puhul.
Kõrgemad seadistused on väga võimsad ja võivad tekitada liiga suure imemisvõimsuse, mistõttu on seadmel raske edasi libiseda.
Philips SpeedPro (Max) tolmuimejaga on teatud nurkade alt vaipade puhastamine tavalisest keerulisem.
Kui teil on raskusi vaiba ühes suunas puhastamisega, proovige muuta suunda, kuni leiate nurga, mille alt seade kõige paremini libiseb. Samuti võite proovida langetada torunurka, et otsik saaks paremini mööda vaipa libiseda.
Kas need sammud ei aidanud probleemi lahendada? Võtke ühendust, kui vajate veel abi.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele:XC3131/01 , XC3131/61 , XC5141/01 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›