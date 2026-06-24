Philips SpeedPro (Max) tolmuimeja ei libise vaibal

Kui soovite oma Philips SpeedPro (Max) tolmuimejaga vaipu puhastada, soovitame valida madalaima võimsusega seadistuse (seadistus 1). Eriti oluline on see pikakarvaliste vaipade puhul.



Kõrgemad seadistused on väga võimsad ja võivad tekitada liiga suure imemisvõimsuse, mistõttu on seadmel raske edasi libiseda.