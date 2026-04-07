Smart Reading QP-prostate allows you to integrate AI cloud-based quantitative reporting into the MR console. [1] It introduces enhanced diagnostic capabilities, streamlines [1] radiologists’ workflows by automatically ensuring compliance with PI-RADS v2.1 guidelines, accurately segmenting the prostate gland and efficiently identifying suspicious lesions. These advancements enable radiologists to provide faster and more accurate prostate cancer assessments.
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