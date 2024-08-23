Philipsi klienditugi Kas Philipsi Aventi vanusepiirangud on olulised?

Jah, luti ots ja suukaitse erinevad suuruse, kõvaduse ja kuju poolest. Vanuse juhistes võetakse arvesse luti otsade ja suukaitse suurust ja kõvadust.



Kui lutt (sealhulgas selle kaitse) on lapse suhu kinni jäänud, ärge sattuge paanikasse. Seda ei saa alla neelata ja see saab sellise olukorraga hakkama. Võtke see suust nii õrnalt ja ettevaatlikult kui võimalik.