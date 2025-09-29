Kas Philips Aventi lutid on minu lapsele ohutud?

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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Jah. Ohutus on meile esmatähtis. Kõik Philips Aventi lutid on disainitud ja valmistatud nii, et need vastaksid rahvusvahelistele ohutusstandarditele või ületaksid neid. Need on kogu tootmisprotsessi jooksul BPA-vabad ja me viime iga partii puhul läbi ranged kvaliteedikontrollid.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCF376/27 , SCF376/32 , SCF075/11 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›
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