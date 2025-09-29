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Kas Philips Aventi lutid on minu lapsele ohutud?

Jah. Ohutus on meile esmatähtis. Kõik Philips Aventi lutid on disainitud ja valmistatud nii, et need vastaksid rahvusvahelistele ohutusstandarditele või ületaksid neid. Need on kogu tootmisprotsessi jooksul BPA-vabad ja me viime iga partii puhul läbi ranged kvaliteedikontrollid.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCF376/27 , SCF376/32 , SCF075/11 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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