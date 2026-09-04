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Philipsi klienditugi

Millised on Philips Aventi luttide erinevused?

Uurige, kuidas Philipsi Avent ultra start, ultra soft, ultra air lutid ja Soothie erinevad meie tavalistest luttidest.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCF376/27 , SCF087/13 , SCF087/02 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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