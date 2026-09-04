Millised on Philips Aventi luttide erinevused?

Uurige, kuidas Philipsi Avent ultra start, ultra soft, ultra air lutid ja Soothie erinevad meie tavalistest luttidest.
Philipsi Avent vastsündinu lutid on meie kergeimad ja väikseimad rõngasteta lutid, mis toetavad teie vastsündinud last. Suurem õhuvoog aitab vältida naha kuivamist ja ärritust. Ultra start lutiga on kaasas ka steriliseerimis-/reisivutlar luti steriliseerimiseks mikrolaineahjus. Ultra start lutt on saadaval ka ööversioonis.
Philipsi Avent ultra soft lutil on pehme, painduv suukaitse, mis vähendab jälgi nahal ja nahaärritust. Ultra soft lutil on ka steriliseerimis-/reisivutlar luti steriliseerimiseks mikrolaineahjus. Ultra soft lutt on saadaval 0–6 kuud, 6–18 kuud ja 18k+ versioonides.
Philipsi Avent ultra air lutt võimaldab rohkem õhuvoolu kui teised Philipsi Avent lutid. Suurem õhuvoog aitab vältida naha kuivamist ja ärritust. Ultra air lutiga on kaasas ka steriliseerimis-/reisivutlar luti steriliseerimiseks mikrolaineahjus. Ultra air lutt on saadaval öises, 0–6 kuud, 6–18 kuud ja 18k+ versioonis.
Üheosaline silikoonlutt koos sõrmeshoitava lahendusega aitab vastsündinul imeda, kui asetate sõrme luti otsa. Soothie on saadaval ümmarguse ja südame/kumera kujuga.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele:SCF376/27 , SCF087/13 , SCF087/02 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›