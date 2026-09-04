Millised on Philips Aventi luttide erinevused?

Philipsi Avent vastsündinu lutid on meie kergeimad ja väikseimad rõngasteta lutid, mis toetavad teie vastsündinud last. Suurem õhuvoog aitab vältida naha kuivamist ja ärritust. Ultra start lutiga on kaasas ka steriliseerimis-/reisivutlar luti steriliseerimiseks mikrolaineahjus. Ultra start lutt on saadaval ka ööversioonis.