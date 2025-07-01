Philipsi klienditugi Olen lugenud uudiseid luttidest ja BPA-st – kuidas kinnitate, et Philips Aventi lutid on BPA-vabad?

Kõik Philips Aventi luti tootesarjad on BPA-vabad. Lapsevanemate ja lastehoiuga seotud juhtiva kaubamärgina peab Philips Avent oma toodete ohutust meie esmatähtsaks prioriteediks. Me tagame selle, täites täielikult kõiki seadusandjate poolt ülemaailmselt kehtestatud kohaldatavaid ohutusnõudeid ja järgides kõige rangemaid standardeid.

Pärast uudiseid Philips Avent SCF085/60 luti kohta oleme kontrollinud oma tulemusi ja viinud läbi täiendavaid testid maailma suurimas sõltumatus testimis-, kontrolli- ja sertifitseerimisalase asjatundlikkusega organisatsioonis DEKRA. Kas need testid kinnitavad, et BPA ei ole meie luttide tootesarjades tuvastatav, sh testitud proov ja kinnitus, et need on BPA-vabad.