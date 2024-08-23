Kuidas kontrollida Philipsi Aventi luti ohutust

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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Kontrollige enne iga kasutuskorda oma Philipsi Aventi lutti käsitsi. Kasutage seda õpetlikku videot mõistmaks, kuidas kontrollida oma Philipsi Aventi luti ohutust. Samad juhised kehtivad ka Philipsi Avent Soothie kohta.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCF091/38 , SCF087/13 , SCF087/12 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›
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