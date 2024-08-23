Kuidas kontrollida Philipsi Aventi luti ohutust

Ohutuse ja hügieeni huvides soovitame lutti välja vahetada pärast 4-nädalast kasutamist. Lutt tuleks asendada isegi varem, kui see on mingil viisil kahjustatud. Asendage Philipsi Aventi lutt, kui see on mingil moel kahjustatud. Juhised kontrollimiseks:

Kontrollige lutti enne iga kasutamist Tõmmake luti kõiki osi igas suunas, et kontrollida nõrkuse märke Veenduge, et lutil ei oleks pragusid

Värvi muutnud lutti on ohutu kasutada ja see ei kahjusta teie last, tingimusel, et lutt on heas seisukorras.