Kuidas eemaldada Philipsi pardli raseerimispead?

Selles peatükis toodud teave kehtib kõigi Philipsi pardlite kohta, millel on üksikud plastikust ja metallist rõngad, mis hoiavad lõikepäid paigal.



Võtke pardel seinakontaktist välja ja veenduge, et see oleks enne alustamist välja lülitatud. Kui asendate raseerimispead uutega, võite sammud 4–7 vahele jätta.

Eemaldage raseerimispea hoidja pardli peal asuvalt pardlipealt. Sõltuvalt mudelist võite pardlipea avamiseks vajutada nuppu esiküljel ja seejärel hinge küljest ära tõsta või lihtsalt raseerimispea hoidja pardlipea küljest ära tõmmata. Keerake lukustuse avamiseks mõlemat kinnitusrõngast vastupäeva. Tõstke raseerimispea raseerimispea hoidjast välja. Eemaldage lõiketerad kaitsevõredelt. Märkus: Iga lõikur ja kaitsevõre moodustavad ainulaadse komplekti, nii et ärge ajage neid omavahel segamini. Loputage lõikurit sooja veega. Loputage kaitsevõret sooja veega. Pange iga lõikur tagasi oma kaitsevõresse. Hoidke raseerimispea tagurpidi ning sisestage lõikepead tagasi nii, et võrede ülaosad oleksid suunatud allapoole. Pange kinnitusrõngas raseerimispea peale. Väikesed väljaulatuvad osad, mida kasutate rõngaste hoidmiseks ja keeramiseks, peaksid olema suunatud ülespoole. Raseerimispeade lukustamiseks keerake kinnitusrõngaid päripäeva.

Pange raseerimispea hoidja pardli külge tagasi. Kui puhastasite raseerimispäid, laske neil enne järgmist raseerimist õhu käes kuivada. Kui karvakambris on karvad, loputage need voolava veega välja.