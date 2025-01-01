TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Klienditoe koduleht

Philipsi klienditugi

Kuidas eemaldada Philipsi pardli raseerimispead?

Kui peate oma Philipsi pardli (mida mõnikord nimetatakse elektriliseks habemenoaks) lõikepead eemaldama ja uuesti paigaldama, tutvuge palun alltoodud informatsiooniga.

Rutiinseks sügavaks puhastamiseks ja lõikepeade vahetamiseks peate teadma, kuidas lõikepäid eemaldada ja uuesti paigaldada. See on oluline Philipsi pardli heas töökorras hoidmiseks.

Pange tähele: Alltoodud pildid võivad erineda teie Philipsi pardli mudelist, kuid kehtivad samad põhimõtted. Täpsemaid juhiseid pardli kohta leiate kasutusjuhendist.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: X9002/10 , XP9404/46 , XP9201/30 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

Korduma kippuvad küsimused

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata

Otsid midagi muud?

Avastage kõik Philipsi klienditoe võimalused

Klienditoe koduleht