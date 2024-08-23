TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Klienditoe koduleht

Philipsi klienditugi

Miks on Aventi luti otsad ja lutid valmistatud lateksi asemel silikoonist?

Silikooni eelised võrreldes lateksiga:

  • Väga läbipaistev, loomuliku ja hügieenilise aspekti jaoks
  • Sobib lateksi suhtes allergilistele inimestele
  • Silikoonkummi on vastupidavam kui latekskummi
  • Tugev - raske beebil läbi hammustada
  • Maitsetu ja lõhnatu, muudab imetamisega ühildamise sobivamaks. Lateks lõhnab ja maitseb kummi järgi ning võib lapse panna ema rinda tõrjuma
  • Võib steriliseerida keeva vee, auru või külma vee meetodil
  • Mikrolainekindel ja nõudepesumasinas pestav

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCF087/07 , SCF087/03 , SCF087/10 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

Korduma kippuvad küsimused

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata

Otsid midagi muud?

Avastage kõik Philipsi klienditoe võimalused

Klienditoe koduleht