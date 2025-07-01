Kuidas peaksin säilitama väljapumbatud rinnapiima?

Rinnapiima võite hoida külmkapis (alla 4 ⁰C/39 ⁰F) kuni 4 päeva või sügavkülmas (alla –18 ⁰C/0 ⁰F) 6–12 kuud, kasutades Philips Aventi pudelit, hoiustamistopsi või rinnapiima hoiukotti. Pikaajaliseks säilitamiseks on väga soovitatav sügavkülmutamine (alla -20 ⁰C/-4 ⁰F).

Kui võtate kodust lahkudes rinnapiima kaasa, kasutage seda 4 tunni jooksul.

Vaadake allpool soovitatavaid säilitustemperatuure ja seda, kust osta hoiustamistarvikuid

Soovitatavad piima hoiustamistemperatuurid Asukoht Temperatuur Maksimaalne ladustamisaeg Ruum Kuni 25 °C (77 °F) 4 tundi Külmik < 4 °C (40 °F) 4 päeva Sügavkülmik < -18 °C (0 °F) (mida külmem, seda parem) 6–12 kuud Allikas: https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm Kust osta piima ladustamise tarvikuid Pudeleid, hoiutasse ja rinnapiima hoiukotte saate tellida aadressil www.philips.com/aventvõi abi saamiseks pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse.