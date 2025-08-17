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Philipsi klienditugi

Kuidas oma Philipsi OneBlade'i külge lisaseadmeid ühendan?

Et teada saada, kuidas kinnitada ja eemaldada kammid, piirded ja muud lisatarvikud oma Philips OneBlade’i küljest, vaadake allolevat teavet.

Hea teada: kammide ja kaitsevõtete kinnitamise ja eemaldamise tehnikad on samad olenemata sellest, milline OneBlade’i mudel teil on (kaasa arvatud variandid, mida alloleval pildil ei näidata).

Kuidas oma Philipsi OneBlade'i külge lisaseadmeid ühendan?

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: QP4631/65 , QP4530/30 , QP6652/61 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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