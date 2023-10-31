  • 30-päevane tagastusõigus

  Nutika anduriga energiatõhus õhupuhasti

    600 seeria Õhupuhasti

    AC0651/10

    Nutika anduriga energiatõhus õhupuhasti

    Meie energiatõhusaim õhupuhasti, reaalajas õhukvaliteedi tagasisidega. Eemaldab allergeenid ja saasteained, kasutades sealjuures minimaalselt energiat. Kompaktne ja elegantse disainiga seade sobib suurepäraselt teie koju. Philipsi Air+ rakendusega saate seda juhtida kaugjuhtimise teel

    600 seeria Õhupuhasti

    Nutika anduriga energiatõhus õhupuhasti

    • Puhastab kuni 44 m2 suurusega ruume
    • Töötab max 12 W juures
    • Puhta õhuvoo kogus 170 m³/h
    • Ühendatav rakendusega Air+
    Eemaldab saasteained vähem kui 17 minutiga(3)

    Meie õhupuhasti toimetab 170 m3/h CADR-i juures puhta õhu igasse ruumi nurka, puhastades põhjalikult kuni 44 m2 ruume. Jätke vähem kui 17 minutiga (3) hüvasti saasteainetega, nagu PM2,5, bakterid, õietolm, tolm, lemmikloomade kõõm jms.

    Filtreerib 99,97% osakestest suurusega vaid 0,003 mikronit (1)

    Meie NanoProtect HEPA tehnoloogiaga varustatud 2-kihiline filtreerimissüsteem püüab kinni lausa 99,97% üliväikestest osakestest, mille suurus on vaid 0,003 mikronit (1). NanoProtect HEPA tehnoloogia püüab saasteained kinni, kasutades nende ligitõmbamiseks elektrostaatilist laengut ning puhastades kuni 2 × rohkem õhku kui tavaline HEPA H13 filter, olles seejuures energiatõhusam (2).

    AeraSense’i andurid tuvastavad siseõhu saasteained

    AeraSense’i andurite abil skannib õhupuhasti õhku 1000 korda sekundis ja esitab reaalajas teie õhukvaliteedi taseme. Kodu saasteainete taseme kiireks vaatamiseks jälgige seadme digitaalkuva või rakendust Air+.

    Püüab õhust kinni viirused ja aerosoolid (4)

    VitaShieldist ei pääse läbi peaaegu mitte miski peale puhtama õhu. VitaShieldi tehnoloogia püüab kinni isegi vaid 0,003 mikroni suurused aerosoolid, mikroobid ja osakesed, mis on väiksemad kui väikseim teadaolev viirus. Sõltumatu välise labori katsete kohaselt eemaldab õhust H1N1 viiruse. Lisaks eemaldab katsete kohaselt 99,99% HCov-E229 viirusest (5).

    Põhjalikult kontrollitud vastupidavus ja kvaliteet, mida võite usaldada

    Kui valite Philipsi, toetute Philipsi usaldusväärsele kaubamärgile, millel on õhupuhastus- ja tervishoiutehnikas üle 80 aasta pikkune kogemus. Meie õhupuhastid läbivad enne väljaandmist 170 ranget kontrolltesti ning need on sertifitseerinud Euroopa Allergiauuringute Keskus (ECARF).

    Energiatõhus kujundus

    Saavutage puhtam õhk minimaalse energiatarbega ja hoidke elektriarvete pealt kokku. Töötades max 12 W juures, on meie puhasti teistest peamistest õhupuhastitest 2× energiatõhusam (7). Unerežiimis tarbib see vaid 2 W ehk 30× vähem elektrit kui tavaline lambipirn.

    Ülivaikne, valgushäiring puudub

    Nautige segamatut und meie uuendusliku õhupuhasti abil. Unerežiimis töötab see ainult sosinastki vaiksema 19 dB (6) juures. Samuti hämardub valgushäiringu vähendamiseks digitaalnäidik. See seadistus hoiab teie kodu õhu alati isegi öösiti puhtana.

    Juhtige õhupuhastit rakendusega Philips Air+

    Meie rakendus suurendab mugavust ja parandab juhtimist. Rakenduses saate lülitada puhasti sisse ja välja, reguleerida kiiruseseadeid, kontrollida kodu õhukvaliteeti ja jälgida filtri seisundit. Lisaks saate rakendusesisesest artiklikogust lisateavet õhu puhastamise kohta ning vaadata andmeid välisõhu kvaliteedi kohta. Need võimalused on teile alati kõikjal kättesaadavad.

    Intuitiivne värvirõngaga kuva

    Värvirõngas õhupuhasti liidesel annab kiiresti tagasisidet õhukvaliteedi kohta. Samal ajal kui seade tegeleb õhu puhastamisega, lülitub värvirõngas punaselt värvilt sinisele.

    Automaatrežiim ja 3 käsitsi reguleeritavat kiirust: keskmine, turbo, unerežiim

    Kohandage õhupuhasti kasutuskogemust järgmise kolme erineva kiiruse abil: unerežiim, keskmine ja turbo. Automaatrežiimis valib seade õhukvaliteedi reaalajas tagasiside põhjal parima kiiruse koduse õhu puhastamiseks.

    Filtri tööea näidik

    Õhupuhast annab teile teada, kui on aeg filter välja vahetada. Lisaks saate filtri olekut rakenduse Air+ abil jälgida. Philipsi originaalfilter garanteerib optimaalse jõudluse kuni 12 kuuks, tagades puhta õhu terveks aastaks.

    Kompaktne suurus ja elegantne disain

    Tänu puhasti kompaktsele suurusele ja elegantsele disainile sobib see täiendama mis tahes ruumi, täiustades nii kodu õhukvaliteeti kui ka esteetikat. Vaid 34 cm pikk seade sobib täiuslikult laua või riiuli peale. Tundke rõõmu nii värskest ja puhtast õhust kui ka maitsekast kujundusest.

    Tehnilisi andmeid

    • Üldised andmed

      Tootetüüp
      Õhupuhasti
      Tehnoloogia
      HEPA NanoProtect
      Värv
      Valge, helehall
      Esmane materjal
      Plast
      Internetiühendus
      Jah
      Wi-Fi leviala
      2,4 GHz
      Hääljuhtimine
      Ei

    • Tehnilised andmed

      Maksimaalne võimsus
      12 W
      Õhukvaliteedi andurid
      PM2.5
      Min helitase
      19 dB(A)
      Max helitase
      49 dB(A)

    • Talitlus

      CADR (puhastatud õhu väljundvõimsus) (osakesed, GB/T)
      170 m³/h
      Filtri kihid
      HEPA, eelfilter
      Osakeste filtreerimine
      99,97% 0,003 mikroni juures
      Max toasuurus
      44 m2

    • Kasutatavus

      Juhtme pikkus
      1,6 m
      Ajakava koostamise funktsioon
      Jah (rakenduses)
      Automaatrežiim
      Jah
      Unerežiim
      Jah
      Kiiruse seaded
      Jah (unerežiim, keskmine, turbo)
      Öötuli
      Ei
      Õhukvaliteedi tagasiside
      Värvirõngas
      Liides
      Digitaalne (puudutus)
      Soovituslik filtrivahetus
      1 aastat

    • Ohutusfunktsioon

      Lapselukk
      Ei

    • Kaal ja mõõtmed

      Toote kõrgus
      34,1 cm
      Toote kaal
      2,2 kg
      Toote laius
      23,7 cm
      Toote pikkus
      24,3 cm
      Pakendi pikkus
      26,3 cm
      Pakendi laius
      26,3 cm
      Pakendi kõrgus
      37,5 cm
      Pakendi kaal
      3,2 kg

    • Energiatõhusus

      Energiatarve ooterežiimis
      < 1 W
      Pinge
      100-240 V
      Sagedus
      50/60 Hz

    • Hooldus

      Garantii
      2 aastat

    • Kokkusobivus teiste toodetega

      Komplektis olevad tarvikud 1
      Kaks ühes HEPA filter
      Seonduvad tarvikud 1
      FY0611

    • Päritoluriik

      Tootja
      Hiina

    • (1) Filtri läbinud õhust, testitud iUTA poolt NaCl aerosooliga vastavalt standardile DIN71460-1.
    • (2) Philipsi õhupuhastite puhastatud õhu absoluutkogus ja energiatõhusus on filtri NanoProtect HEPA kasutamisel suurem kui filtri HEPA H13 kasutamisel, testitud vastavalt GB/T 18801-le.
    • (3) Filtrit läbivast õhust; see on ühekordse puhastamise teoreetiline aeg, mis arvutatakse, jagades 48 m³ ruumi CADR-iga 170 m³/h (eeldusel, et ruumi põrandapind on 20 m² ja kõrgus 2,4 m).
    • (4) Filtrit läbivast õhust.
    • (5) Mikroobide vähendamise määra testimine välises laboris seadmega, mis töötab turborežiimis 1,5 h katsekambris, mis on saastunud HCOV-229E viiruse aerosoolidega. Olles küll sellega seotud, pole HCOV-229E siiski SARS-CoV-2, mis põhjustab Covid-19.
    • (6) Arvutatud keskmine helirõhk seadmest 1,5 m kaugusel standardi IEC 60704 kohaste mõõtmiste alusel. Helirõhu tase sõltub ruumi konstruktsioonist, sisekujundusest ning seadme ja kuulaja asukohast.
    • (7) Deklareeritud CADR vati kohta max võimsusel võrreldes 2023. a märtsis Saksamaal Amazonis 20 enimmüüdud õhupuhastiga
    • (8) Soovitatav tööiga arvutatakse Philipsi kasutajate keskmise kasutusaja ja Maailma Terviseorganisatsiooni linna välisõhu saastetaseme andmete põhjal. Tegelikku tööiga mõjutavad kasutuskeskkond ja -sagedus.
