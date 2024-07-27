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  • Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)
  • Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)
  • Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)
  • Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)
  • Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)
  • Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)
  • Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)
  • Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)
  • Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)
  • Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)
  • Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)
  • Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)

Tootmine lõpetatud

800 seeriaÕhupuhastaja

AC0820/10

4.7
| (47) Auhinnad | 91% soovitab seda toodet

1 auhind

Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)
Philipsi uus õhupuhastaja Series 800 on väike, ent tõhus seade, mis muudab teie koduse õhu puhtaks. See tuvastab isegi PM2.5-st väiksemaid ohtlikke osakesi ning püüab kinni kuni 99,9% õhus olevatest viirustest ja aerosoolidest*.
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99% viiruste, allergeenide ja saasteainete eemaldamine (2,3,6)

Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)

  • Puhastab kuni 48 m² tuba

  • Puhastatud õhu kogus 190 m³/h (CADR)

  • HEPA filter

Suure jõudlusega ja sobib kuni 48 m² suurustele ruumidele

Suure jõudlusega ja sobib kuni 48 m² suurustele ruumidele

Võimas õhuringluse voog toimib tõhusalt kuni 48 m² ruumides ja jagab puhta õhu igasse ruumi nurka. Selle jõudlus on kuni 190 m³/hr CADR (puhta õhu kohaletoimetamise määr, ingl. k. Clean Air Delivery Rate). Puhastab 20 m² vähem kui 16 minutiga. (1)

Filtreerib 99,5% osakestest suurusega vaid 0,003 mikronit

Filtreerib 99,5% osakestest suurusega vaid 0,003 mikronit

2-kihiline filtreerimine NanoProtect HEPA ja eelfiltri abil, mis püüavad kinni 99,5% üliväikestest osakestest suurusega üle 0,003 mikroni (3), kaitstes teid PM2,5, bakterite, õietolmu, tolmu, lemmikloomade kõõma, gaaside ja muude saasteainete eest. Sertifitseeritud Euroopa Allergiauuringute keskuse poolt.

Püüab kinni kuni 99,9% õhus levivatest viirustest ja aerosoolidest

Püüab kinni kuni 99,9% õhus levivatest viirustest ja aerosoolidest

Püüab kinni aerosoolid, sh need, mis võivad sisaldada hingamisteede viiruseid. Katsetatud sõltumatu Airmid Health Groupi poolt, et eemaldada kuni 99,9% õhus levivatest viirustest ja aerosoolidest (2). Katsetatud ka koroonaviiruse suhtes (4).

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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4.7

5-st

47

Auhinnad

91%

soovitab seda toodet

27/07/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Очищувач повітря - неодмінний пристрій для квартир

Добре справляється з очищенням повітря у кімнатах, де живуть тварини. Використовувався і у приміщенні, де палять. Разом з ароматичними компонентами створює чудову атмосферу у спальні.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря

29/04/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Надійний очищувач повітря!

Задоволені виробом на 100%, тихий, якісний, стильний

Positiivsed omadused

Тихий, якісний, стильний

See arvustus tehti tootele Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря

See arvustus tehti tootele Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря

10/11/2021

Україна

Україна

Має корисні функції

Отримали у подарунок, дуже задоволені. Заявлені функції виконує добре. Має чудовий дизайн.

Positiivsed omadused

ЯКІСТЬ, ФУНКЦІОНАЛ

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря

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Lahtiütlused

  1. Teoreetiline aeg, mis kulub ruumi suurusega 49 m³ puhastamiseks. Tulemuse saamiseks jagatakse selle CADR 190 m³/h ruumi suurusega 49 m³ (eeldusel et ruumi põrandapind on 20 m² ja kõrgus 2,4 m²).

  2. (2) Ettevõttes Airmid Health group Ltd. korraldatud mikroobide vähenemise määra test, mis viidi läbi 28,5 m³ katsekambris, mille õhk oli saastunud piisknakkusena leviva gripiga A(H1N1). Õhupuhastid üksi ei paku kaitset COVID-19 eest, aga võivad olla osa kaitseplaanist (US EPA).

  3. (3) Õhust, mis läbis filtri, katsetatud iUTA poolt NaCl-aerosooliga vastavalt standardile DIN71460-1.

  4. (4) Mikroobide vähendamise määra katse välises laboris lindude koroonaviiruse (IBV) aerosoolidega saastunud katsekambris Philipsi HEPA NanoProtect filtriga.

  5. (5) Seadme soovitatav kasutusiga põhineb välisõhus olevate kahjulike osakeste aasta keskmiste piirkondlike väärtuste teoreetilisel arvutamisel ja õhupuhasti igapäevasel kasutusel 16 tunni jooksul automaatrežiimis.

  6. (6) Katsetatud kolmanda osapoole laboris filtri ühe läbimise tõhusust 5,33 cm/s õhuvooga./Filtrit läbivat õhku katsetati vastavalt standardile JISB 9908-2011

  7. (7) Arvutatud keskmine helirõhk seadmest 1,5 m kaugusel standardi IEC 60704 kohaste mõõtmiste alusel. Helirõhu tase sõltub ruumi konstruktsioonist, sisekujundusest ning seadme ja kuulaja asukohast.

  8. (8) Võrreldes eelmise mudeliga FY0194; 99,97% vs 99,5% osakeste filtreerimine