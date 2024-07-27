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Tootmine lõpetatud
Puhastab kuni 48 m² tuba
Puhastatud õhu kogus 190 m³/h (CADR)
HEPA filter
Võimas õhuringluse voog toimib tõhusalt kuni 48 m² ruumides ja jagab puhta õhu igasse ruumi nurka. Selle jõudlus on kuni 190 m³/hr CADR (puhta õhu kohaletoimetamise määr, ingl. k. Clean Air Delivery Rate). Puhastab 20 m² vähem kui 16 minutiga. (1)
2-kihiline filtreerimine NanoProtect HEPA ja eelfiltri abil, mis püüavad kinni 99,5% üliväikestest osakestest suurusega üle 0,003 mikroni (3), kaitstes teid PM2,5, bakterite, õietolmu, tolmu, lemmikloomade kõõma, gaaside ja muude saasteainete eest. Sertifitseeritud Euroopa Allergiauuringute keskuse poolt.
Püüab kinni aerosoolid, sh need, mis võivad sisaldada hingamisteede viiruseid. Katsetatud sõltumatu Airmid Health Groupi poolt, et eemaldada kuni 99,9% õhus levivatest viirustest ja aerosoolidest (2). Katsetatud ka koroonaviiruse suhtes (4).
Auhinnad
4.7
5-st
47
Auhinnad
91%
soovitab seda toodet
Innwi
27/07/2024
Україна
Kinnitatud ostja
Очищувач повітря - неодмінний пристрій для квартир
Добре справляється з очищенням повітря у кімнатах, де живуть тварини. Використовувався і у приміщенні, де палять. Разом з ароматичними компонентами створює чудову атмосферу у спальні.
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See arvustus tehti tootele Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря
Vadym_KM
29/04/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Надійний очищувач повітря!
Задоволені виробом на 100%, тихий, якісний, стильний
Positiivsed omadused
Тихий, якісний, стильний
See arvustus tehti tootele Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря
See arvustus tehti tootele Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря
Лоран
10/11/2021
Україна
Має корисні функції
Отримали у подарунок, дуже задоволені. Заявлені функції виконує добре. Має чудовий дизайн.
Positiivsed omadused
ЯКІСТЬ, ФУНКЦІОНАЛ
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See arvustus tehti tootele Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря
Teoreetiline aeg, mis kulub ruumi suurusega 49 m³ puhastamiseks. Tulemuse saamiseks jagatakse selle CADR 190 m³/h ruumi suurusega 49 m³ (eeldusel et ruumi põrandapind on 20 m² ja kõrgus 2,4 m²).
(2) Ettevõttes Airmid Health group Ltd. korraldatud mikroobide vähenemise määra test, mis viidi läbi 28,5 m³ katsekambris, mille õhk oli saastunud piisknakkusena leviva gripiga A(H1N1). Õhupuhastid üksi ei paku kaitset COVID-19 eest, aga võivad olla osa kaitseplaanist (US EPA).
(3) Õhust, mis läbis filtri, katsetatud iUTA poolt NaCl-aerosooliga vastavalt standardile DIN71460-1.
(4) Mikroobide vähendamise määra katse välises laboris lindude koroonaviiruse (IBV) aerosoolidega saastunud katsekambris Philipsi HEPA NanoProtect filtriga.
(5) Seadme soovitatav kasutusiga põhineb välisõhus olevate kahjulike osakeste aasta keskmiste piirkondlike väärtuste teoreetilisel arvutamisel ja õhupuhasti igapäevasel kasutusel 16 tunni jooksul automaatrežiimis.
(6) Katsetatud kolmanda osapoole laboris filtri ühe läbimise tõhusust 5,33 cm/s õhuvooga./Filtrit läbivat õhku katsetati vastavalt standardile JISB 9908-2011
(7) Arvutatud keskmine helirõhk seadmest 1,5 m kaugusel standardi IEC 60704 kohaste mõõtmiste alusel. Helirõhu tase sõltub ruumi konstruktsioonist, sisekujundusest ning seadme ja kuulaja asukohast.
(8) Võrreldes eelmise mudeliga FY0194; 99,97% vs 99,5% osakeste filtreerimine