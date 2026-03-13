10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Õhupuhasti ja õhuniisutaja
Kõik seeriad
800 seeria Õhupuhastaja
Tootmine lõpetatud
Tugi
AC0820/10
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
Certificate Philips 800 Series Air Purifier - English (US)
DAP UK-DC19 AC0820. KA1801A-2400750BS - English (US)
Originaal asendusfilterIntegreeritud kolm-ühes filter
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata