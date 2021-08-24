30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Puhastab õhu vähem kui 9 minutiga (1)
Vaid ühe nupuvajutusega filtreerib õhupuhasti teie kodust nähtamatud viirused, allergeenid või saasteained, et kodus oleks puhas ja ohutu. See puhastub kiiresti ja tõhusalt tänu puhastatud õhu absoluutkogusele (CADR) 333 m³/h.
Puhastab kuni 79 m² ruumi
Puhta õhuvoo kogus (CADR) 333 m³/h
HEPA- ja aktiivsöefilter
Võimas õhuringluse voog toimib tõhusalt kuni 79 m² ruumides ja jagab puhta õhu igasse ruumi soppi. Selle jõudlus on kuni 333 m³/h (CADR e puhastatud õhu absoluutkogus). Puhastab 20 m² vaid 9 minutiga. (1)
3-kihiline filtreerimine NanoProtect HEPA abil, aktiivsöefilter ja eelfilter püüavad kinni 99,97% üliväikestest osakestest suurusega kuni 0,003 mikronit (3), kaitstes teid PM2.5-osakeste, bakterite, õietolmu, tolmu, lemmikloomade kõõma, lõhnade ja muude saasteainete eest. Sertifitseerinud Euroopa Allergiauuringute keskus.
Skanneerib õhku 1000x sekundis, et tuvastada üliväikeseid osakesi. Teavitab reaalajas õhukvaliteedist ning valib nutikalt teie kodu jaoks õige kiiruse (automaatrežiimil).
4.6
5-st
290
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Ace51
24/08/2021
Eesti
Täiesti toimiv esmamulje
Seade oli hästi pakendatud,lihtne oli seadistada ja tööle panna. WiFi seadmistamine ja äppi tööle rakendamine võttis veidi aega aga toimib täiesti... Müra ega valgus mind ei sega.Avastab saaste üpris kiiresti ja puhastab ka.... Näiteks panin algselt automaatreziimi ja seade avastas et PM2.5 tase on 2 korda korda kõrgem kui õues..Puhtaks sai õhk ca poole tunniga(väärtus langes ja vähem) Tänasel ajal,kus aegajalt tuleb toas palju viibida siis toa sisekliima ka muutub,sõltumata tuulutamisest-nagu minul siis toas oli osakeste näit ca 2 korda kõrgem õues olevast.Seda ei näe ega tunne aga nagu meeldib erinevaid toite eelistada,meeldib ka puhast õhku nautida..Muidugi ei tähenda see et tuulutama ei pea... Lühidalt olen oma seadmega igati rahul
See arvustus tehti tootele 2000i Series AC2889/10 Õhupuhastaja
See arvustus tehti tootele 2000i Series AC2889/10 Õhupuhastaja
Zgag
11/02/2022
Polska
Kinnitatud ostja
Dokładny i wydajny.
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Oczyszczacz powietrza działa niezawodnie, szybko wykrywa zanieczyszczenia i dzięki dużej wydajności szybko oczyszcza powietrze. Sprawdzone przy zdmuchnięciu świeczki, natychmiast wykrywa zanieczyszczenia i zwiększa obroty. Bezbłędnie działająca aplikacja.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000i Series AC2889/10 Oczyszczacz powietrza
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000i Series AC2889/10 Oczyszczacz powietrza
Jogobella
06/02/2022
Polska
IDEALNY PRODUKT DLA ASTMATYKÓW
Zakupiony kilka lat temu nie żałuję ani jednej zlotówki. Syn mający astmę przesypia spokojnie noc bez kaszlu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000i Series AC2889/10 Oczyszczacz powietrza
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000i Series AC2889/10 Oczyszczacz powietrza
(1) Tegemist on filtrit läbiva õhuga. Teoreetiline aeg, mis kulub ruumi ühekordseks puhastamiseks. Tulemuse saamiseks jagatakse selle CADR 333 ㎥/h ruumi suurusega 48 ㎥ (eeldusel, et ruumi põrandapind on 20 m² ja kõrgus 2,4 m).
(2) Ettevõttes Airmid Health group Ltd. korraldatud mikroobide vähenemise määra test, mis viidi läbi 28,5 m³ katsekambris, mille õhk oli saastunud piisknakkusena leviva gripiga A(H1N1). Õhupuhastid üksi ei paku kaitset COVID-19 eest, aga võivad olla osa kaitseplaanist (US EPA).
(3) Õhust, mis läbis filtri, katsetatud iUTA poolt NaCl-aerosooliga vastavalt standardile DIN71460-1.
(4) Mikroobide vähendamise määra katse välises laboris lindude koroonaviiruse (IBV) aerosoolidega saastunud katsekambris Philipsi HEPA NanoProtect filtriga.
(5) Seadme soovitatav kasutusiga põhineb välisõhus olevate kahjulike osakeste aasta keskmiste piirkondlike väärtuste teoreetilisel arvutamisel ja õhupuhasti igapäevasel kasutusel 16 tunni jooksul automaatrežiimis.
(6) Katsetatud kolmanda osapoole laboris filtri ühe läbimise tõhusust 5,33 cm/s õhuvooga./Filtrit läbivat õhku katsetati vastavalt standardile JISB 9908-2011
(7) Arvutatud keskmine helirõhk seadmest 1,5 m kaugusel standardi IEC 60704 kohaste mõõtmiste alusel. Helirõhu tase sõltub ruumi konstruktsioonist, sisekujundusest ning seadme ja kuulaja asukohast.