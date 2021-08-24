Seade oli hästi pakendatud,lihtne oli seadistada ja tööle panna. WiFi seadmistamine ja äppi tööle rakendamine võttis veidi aega aga toimib täiesti... Müra ega valgus mind ei sega.Avastab saaste üpris kiiresti ja puhastab ka.... Näiteks panin algselt automaatreziimi ja seade avastas et PM2.5 tase on 2 korda korda kõrgem kui õues..Puhtaks sai õhk ca poole tunniga(väärtus langes ja vähem) Tänasel ajal,kus aegajalt tuleb toas palju viibida siis toa sisekliima ka muutub,sõltumata tuulutamisest-nagu minul siis toas oli osakeste näit ca 2 korda kõrgem õues olevast.Seda ei näe ega tunne aga nagu meeldib erinevaid toite eelistada,meeldib ka puhast õhku nautida..Muidugi ei tähenda see et tuulutama ei pea... Lühidalt olen oma seadmega igati rahul