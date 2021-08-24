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  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000i Series
  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000i Series
  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000i Series
  • Alternative Product Photograph Philips Air Purifier 2000i Series AC2889/10
  • Alternative Product Photograph Philips 2000i Series Air Purifier AC2889/10
  • Packaging photograph Philips Air Purifier 2000i Series AC2889/10
  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000i Series
  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000i Series
  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000i Series
  • Alternative Product Photograph Philips Air Purifier 2000i Series AC2889/10
  • Alternative Product Photograph Philips 2000i Series Air Purifier AC2889/10
  • Packaging photograph Philips Air Purifier 2000i Series AC2889/10

Tootmine lõpetatud

Seeria 2000iÕhupuhastaja

AC2889/10

4.6

| (290) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet

Puhastab õhu vähem kui 9 minutiga (1)

Vaid ühe nupuvajutusega filtreerib õhupuhastaja teie kodust nähtamatud viirused, allergeenid või saasteained, et kodus oleks puhas ja ohutu. See puhastub kiiresti ja tõhusalt tänu puhastatud õhu absoluutkogusele (CADR) 333 m³/h.

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99,9% viiruste, allergeenide ja saasteainete eemaldamine (2, 3, 6)

Puhastab õhu vähem kui 9 minutiga (1)

  • Puhastab kuni 79 m² ruumi

  • Puhta õhuvoo kogus (CADR) 333 m³/h

  • HEPA- ja aktiivsöefilter

  • Ühendatud rakendusega CleanHome+

Suure jõudlusega ja sobib kuni 79 m² suurustele ruumidele

Suure jõudlusega ja sobib kuni 79 m² suurustele ruumidele

Võimas õhuringluse voog toimib tõhusalt kuni 79 m² ruumides ja jagab puhta õhu igasse ruumi soppi. Selle jõudlus on kuni 333 m³/h (CADR e puhastatud õhu absoluutkogus). Puhastab 20 m² vaid 9 minutiga. (1)

HEPA eemaldab 99,97% osakestest suurusega 0,003 mikronit

HEPA eemaldab 99,97% osakestest suurusega 0,003 mikronit

3-kihiline filtreerimine NanoProtect HEPA abil, aktiivsüsinikust filter ja eelfilter püüavad kinni 99,97% üliväikestest osakestest suurusega kuni 0,003 mikronit (3), kaitstes teid PM2,5, bakterite, õietolmu, tolmu, lemmikloomade kõõma, gaaside ja muude saasteainete eest. Sertifitseeritud Euroopa Allergiauuringute Keskuse poolt.

Targad andurid nutika puhastamise tagamiseks

Targad andurid nutika puhastamise tagamiseks

Skanneerib õhku 1000x sekundis, et tuvastada üliväikeseid osakesi. Teavitab reaalajas õhukvaliteedist ning valib nutikalt teie kodu jaoks õige kiiruse (automaatrežiimil).

Tehnilised andmed

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4.6

5-st

290

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

24/08/2021

Eesti

Eesti

Täiesti toimiv esmamulje

Seade oli hästi pakendatud,lihtne oli seadistada ja tööle panna. WiFi seadmistamine ja äppi tööle rakendamine võttis veidi aega aga toimib täiesti... Müra ega valgus mind ei sega.Avastab saaste üpris kiiresti ja puhastab ka.... Näiteks panin algselt automaatreziimi ja seade avastas et PM2.5 tase on 2 korda korda kõrgem kui õues..Puhtaks sai õhk ca poole tunniga(väärtus langes ja vähem) Tänasel ajal,kus aegajalt tuleb toas palju viibida siis toa sisekliima ka muutub,sõltumata tuulutamisest-nagu minul siis toas oli osakeste näit ca 2 korda kõrgem õues olevast.Seda ei näe ega tunne aga nagu meeldib erinevaid toite eelistada,meeldib ka puhast õhku nautida..Muidugi ei tähenda see et tuulutama ei pea... Lühidalt olen oma seadmega igati rahul

See arvustus tehti tootele 2000i Series AC2889/10 Õhupuhastaja

See arvustus tehti tootele 2000i Series AC2889/10 Õhupuhastaja

11/02/2022

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Dokładny i wydajny.

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Oczyszczacz powietrza działa niezawodnie, szybko wykrywa zanieczyszczenia i dzięki dużej wydajności szybko oczyszcza powietrze. Sprawdzone przy zdmuchnięciu świeczki, natychmiast wykrywa zanieczyszczenia i zwiększa obroty. Bezbłędnie działająca aplikacja.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000i Series AC2889/10 Oczyszczacz powietrza

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000i Series AC2889/10 Oczyszczacz powietrza

06/02/2022

Polska

Polska

IDEALNY PRODUKT DLA ASTMATYKÓW

Zakupiony kilka lat temu nie żałuję ani jednej zlotówki. Syn mający astmę przesypia spokojnie noc bez kaszlu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000i Series AC2889/10 Oczyszczacz powietrza

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000i Series AC2889/10 Oczyszczacz powietrza

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Õhupuhastaja ei kaitse iseenesest Covid-19 eest, kuid võib olla osa plaanist kaitsta ennast ja teie peret, tagades õhuringluse ning puhta õhu (USA Keskkonnakaitseagentuur).

  2. (2) Ettevõttes Airmid Health group Ltd. korraldatud mikroobide vähenemise määra test, mis viidi läbi 28,5 m³ katsekambris, mille õhk oli saastunud piisknakkusena leviva gripiga A(H1N1). Õhupuhastid üksi ei paku kaitset COVID-19 eest, aga võivad olla osa kaitseplaanist (US EPA).

  3. (3) Õhust, mis läbis filtri, katsetatud iUTA poolt NaCl-aerosooliga vastavalt standardile DIN71460-1.

  4. (4) Mikroobide vähendamise määra katse välises laboris lindude koroonaviiruse (IBV) aerosoolidega saastunud katsekambris Philipsi HEPA NanoProtect filtriga.

  5. (5) Seadme soovitatav kasutusiga põhineb välisõhus olevate kahjulike osakeste aasta keskmiste piirkondlike väärtuste teoreetilisel arvutamisel ja õhupuhasti igapäevasel kasutusel 16 tunni jooksul automaatrežiimis.

  6. (6) Kolmanda osapoole laboris testitud filtri 1 läbimise efektiivsust õhuvooluga 5,33 cm/s./Filtrit läbivast õhust, testitud JISB 9908-2023 järgi.

  7. (7) Alexa ja Google Home’i saadavus sõltub teie asukohast

  8. (8) Arvutatud keskmine helirõhk seadmest 1,5 m kaugusel standardi IEC 60704 kohaste mõõtmiste alusel. Helirõhu tase sõltub ruumi konstruktsioonist, sisekujundusest ning seadme ja kuulaja asukohast.