Puhastab kuni 78 m2 suurusega tube
HEPA- ja aktiivsöefilter
Niisutab 650 ml/h
3,2-liitrine veepaak
Seadme õhuvoog ulatub ruumi igasse nurka ja selle õhu puhastamise ulatus (CADR) on 300 m3/h. Seda saab hõlpsalt kasutada suurtes, kuni 78 m2 ruumides (1) ja see suudab puhastada 20 m2 suuruse ruumi vähem kui 10 minutiga (2).
Kolmetasemeline filtreerimine, mis hõlmab eelfiltrit, HEPA NanoProtecti ja aktiivsöefiltrit, püüab kinni 99,9% osakestest, mis on 0,003 mikronit suured (3) – väiksemad isegi kõige väiksemast teadaolevast viirusest!
Võidelge kuivast õhust põhjustatud sümptomitega (näiteks kuiv nahk, pragunenud huuled, ärritunud nina või kurk) kiire niisutamise abil kuni 650 ml/h (4). Niiskus määratakse kindlaks ja seda reguleeritakse automaatselt vastavalt teile meelepärasele seadistusele.
Saage aru tootearvustustest
4.9
5-st
95
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Allergik.
02/04/2025
Eesti
Hea masin
Meie peres on mitu allergikut. Hommikuti toimub võidu nina nuuskamine. Huvitav üllatus saabus juba teisel päeval, kui olime masinat kasutama hakanud, Hommikul ei olnud vaja nina nuusata. Funktsioon, et seadet saab mobiilist jälgida, on ka tore. Ise olen tööl aga tean, et koju jäänud koolilaps hingab puhast õhku. Masin on väga tundlik, reageerib igale lõhna-muutusele, mis kodus toimub. Näiteks söögitegemine. Mis on ka hea, sest inimesel on kombeks kõigega harjuda, nii me ei saa arugi, kui kodus võib olla mingeid lõhnu, mis võivad rõivastele külge jääda. Masina töötamine ei sega, meeldivalt vaikne. Öösel ei kuule teda üldse. Ka see valgustus, mis tal sees on, on vaid peenike kriips ja seda on vaevu näha: ilus öölambike. Samuti võib teda ööseks sättida une-reziimile - valgus ei põle. Seda saab teha automaatselt telefoni kaudu. Hea masin. Soovitan.
Positiivsed omadused
Vaikne, lihtsalt jälgitav, normaalne disain, hea praktiline värv, jälgib puhast õhku, reguleerib end ise, vee lisamine masinasse lihtne.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PureProtect Water 3400 seeria AC3421/13 Nutikas kaks-ühes õhupuhasti ja -niisuti
TeripM
13/03/2025
Eesti
Tore kaaslane tuppa
Eks õhukvaliteedi muutusest on raske aru saada, aga arvan, et õhust sai tolmu vähemaks küll. Sellest andis teada nii mobiiliäpp, kui ka seadme enda reaktsioon erinevatele tegevustele nagu küpsetamine või koristamine. Niisutusfunktsioon aitas hommikusest kurgu kipitamisest üle saada. Seade oli üllatavalt suur, kuid vaikne. Magamist ei sega. Veepaagi täitmine on lihtne ja ehituskvaliteet on tip top. Äpist on tore jälgida mis õhus toimub.
Positiivsed omadused
Vaikne, reageerib kiirelt
Negatiivsed omadused
Suur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PureProtect Water 3400 seeria AC3421/13 Nutikas kaks-ühes õhupuhasti ja -niisuti
Koodiloom
10/03/2025
Eesti
Oleks pidanud juba varem muretsema endale..
Üllatavalt hea toode, mõtlesin et jätan lihtsalt nurka seisma ja las teeb oma tööd aga väga huvitav on jälgida oma toas olevat õhukvaliteeti läbi telefoniäpi. Niiskuse sain magamistoas korda, parem kohe üles ärgata. Alati positiivne näha kui kas süüa tehes või niisama voodiriideid kloppides seade tugevalt tööle hakkab, järelikult ikka tajub kenasti ära mis õhus toimub. Öösel on piisavalt vaikne et magada kenasti, probleemi pole. Ehituskvaliteet ka päris kena, ei näe nurgas veider välja, ehk isegi lisab midagi. Igati rahul soetusega.
Positiivsed omadused
Öösel vaikne, Niisutab ilusti, Kohene tagasiside õhukvaliteedile, Graafikud Seadme äpis
Negatiivsed omadused
Suurevõitu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PureProtect Water 3400 seeria AC3421/13 Nutikas kaks-ühes õhupuhasti ja -niisuti
(1) CADR-i katse vastavalt standardile GB/T18801-2022. Sobiv puhastusala, mis on arvestatud standardi NRCC-54013 põhjal.
(2) Arvestamise alus: 48 m3 suurune ruum, CADR: 300 m3/h
(3) Filtrit läbivast õhust, katsetatud vastavalt standardile DIN71460 koos NaCl aerosooliga 0,003 um ja 0,3 um, iUTA
(4) Testitud CVC poolt järgmise põhjal: GB/T 23332-2018. Algne temperatuur 23 ± 2 °C ja suhteline õhuniiskus 30 ± 2%
(5) Võrreldes tavapäraste ultraheliniisutajatega, mis ei sisalda lisatehnoloogiat bakterite leviku vähendamiseks, testitud sõltumatu labori poolt
(6) Ettevõtte Airmid Healthgroup Ltd. mikroobide vähendamise katse gripiviirusega (H1N1) 28,5 m3 katsekambris, kasutades 30–40 minuti jooksul turborežiimi
(7) Testitud vastavalt standardile GB21551.3-2010 bakteriga S. albus, 30 m3 kambris, ühe tunni jooksul turborežiimis kolmanda osapoole laboris
(8) Ettevõtte Antimikrop mikroobide vähendamise katse, mis hõlmas SARS-CoV-2 30m3 katsekambris ja turborežiimi kasutamist ühe tunni jooksul.
(9) Helirõhk, IEC 60704, 1,5 meetri kaugusel.
(10) Ettevõtteväline laborikatse GB/T 18801-2022, mis hõlmab järgmist: TVOC, tolueen ja NO2: tolueen ja NO2: 30 m3 ruum, turborežiimi kasutamine kahe tunni jooksul.
(11) Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.