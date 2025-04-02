Philipsi õhupuhasti üllatas väga positiivselt. Valisin masina selle järgi, et see on välimuselt stiilne ja kompaktne, ühendades kaks vajalikku seadet - õhupuhasti- ja niisuti. Seade teeb oma tööd hästi, õhk on värske. Allergikuna teeb rõõmu see, et ärkan hommikul nii, et saan vabalt hingata, nina pole kinni. Keskküttega korteris kipub õhuniiskus ilma niisutita langema alla soovitatud 40%, ka siin tuli Philipsi seade appi ning saan õhuniiskuse hoida magamistoas stabiilselt 50% juures. Masin on öörežiimis vaikne, selle heli on küll kuulda, kuid see mõjub pigem uinutava valge mürana ja und ei häiri. Mulle meeldib väga äpp, mida seadme juhtimiseks kasutada saab. See on eesti keeles, lihtne kasutada ning näeb visuaalselt hea välja. Lisaks meeldis, et äpist saab seadme tööd sättida - nt nutika planeerija funktsioon. Põnev on jälgida ka õhukvaliteedi, allergeenide ja niiskuse taseme graafikuid, mida masin automaatselt koostab ja äpis kuvab. Saan sellele vastavalt jälgida, mis õhukvaliteeti mõjutab. Lisaks saab äpist vaadata õhukvaliteeti oma kodupiirkonnas - jällegi allergikutele kasulik info. Mulle meeldib ka masina valguslahendus, mis näeb kaasaegne välja. Valguse saab ööseks välja lülitada ja äpist määrata, et see hakkaks hommikul tööle äratuslambina. Äratuslambi funktsiooniga hakkab valgus määratud ajal vaikselt intensiivsemaks minema ja imiteerib päikesetõusu. Lisaks oli minu jaoks ostmise puhul argument, et varuosad ei ole pool masina hinnast ja veepaagi filtrit on lausa soovitatud puhastada kord nädalas happelise vahendiga, nii ei saa lubjarohke kraanivesi vesi sellele halba teha ja masin püsib kaua toimivana.