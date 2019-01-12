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Tootmine lõpetatud
Hoidke oma muusika enda lähedal
Kaasavõetav kompaktsus on ühendatud suurepärase heli ja rikkaliku värvivalikuga. Lisage sellele sisseehitatud juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga ja tulemuseks on BT100, mis on sobib ideaalselt maailmarändurist moejüngrile meis kõigis.
Bluetooth®
Sisseehitatud mikrofon telefonikõnedeks
Laetav aku
2 W
Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.
Tänu kärpimisvastase tehnoloogiale saate muusikat esitada valjemini ja see tagab hea kvaliteedi isegi siis, kui aku on tühi. See võtab vastu sisendsignaalide vahemiku 300-1000 mV ning kaitseb teie kõlareid moonutusest tulenevate kahjustuste eest. See sisseehitatud funktsioon jälgib muusikasignaali, kui see läbib võimendit, ning hoiab helitipud võimendi vahemikus, vältides kärpimisest tulenevat helimoonutust, ilma et see mõjutaks valjust. Kaasaskantava kõlari võime taasesitada muusikatippe väheneb koos aku võimsusega, ent kärpimisvastane tehnoloogia vähendab tühjast akust tulenevaid tippe, tagades moonutusteta muusika.
4.3
5-st
16
Auhinnad
87%
soovitab seda toodet
Jacek1279
12/01/2019
Polska
polecam
Głośnik jest świetny , mam go już długi czas i jestem z niego zadowolony.
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See arvustus tehti tootele BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy
Jonasz
13/04/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Bardzo udany zakup
Mały, głośny, lekki bardzo dobry sprzęt w stosunku do ceny. Zarówno w domu jak i na otwartej przestrzeni dźwięk jest przyjemny dla ucha
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See arvustus tehti tootele BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy
bluetooth69
14/06/2016
Polska
Świetny głośnik
Dobra jakość dźwięku, głośność też dobra, wydajny akumulator i dobra cena
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy