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Tootmine lõpetatud
Hoidke oma muusika enda lähedal
Kaasavõetav kompaktsus on ühendatud suurepärase heli ja rikkaliku värvivalikuga. Lisage sellele sisseehitatud juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga ja tulemuseks on BT100, mis on sobib ideaalselt maailmarändurist moejüngrile meis kõigis.
Bluetooth®
Sisseehitatud mikrofon telefonikõnedeks
Laetav aku
2 W
Mängige muusikat valjusti, iga kell ja kõikjal. Sisseehitatud laetav aku võimaldab teil nautida oma muusikat ilma tüütute juhtmepusadeta ja ilma, et peaksite elektripistikupesa otsima. Nautige suurepärast muusikat kaasaskantava seadme pakutava vabaduse kaudu.
Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.
4.3
5-st
16
Auhinnad
87%
soovitab seda toodet
Jacek1279
12/01/2019
Polska
polecam
Głośnik jest świetny , mam go już długi czas i jestem z niego zadowolony.
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See arvustus tehti tootele BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy
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See arvustus tehti tootele BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy
Jonasz
13/04/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Bardzo udany zakup
Mały, głośny, lekki bardzo dobry sprzęt w stosunku do ceny. Zarówno w domu jak i na otwartej przestrzeni dźwięk jest przyjemny dla ucha
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See arvustus tehti tootele BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy
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See arvustus tehti tootele BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy
bluetooth69
14/06/2016
Polska
Świetny głośnik
Dobra jakość dźwięku, głośność też dobra, wydajny akumulator i dobra cena
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See arvustus tehti tootele BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy
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See arvustus tehti tootele BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy