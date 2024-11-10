Ventilaatori õhuvool 2230 m3/h
Kaugjuhtimispult
105 cm õhuke disain
Sobib aroomide levitamiseks
Meie õhu väljalaskeava on lai ja kõrge, tagades maksimaalse katvuse ja kogu ruumi kiire jahutamise. 60° võnkliikumise funktsiooni abil ulatub ventilaatori õhuvoog kõikjale, kus seda vaja on, tagades jaheduse ja mugavuse kogu ruumis.
Täiustage jahutust, pihustades õhku oma lemmikuid eeterlikke õlisid, mis loovad rahustava ja noorendava meelelise atmosfääri. Valikuline lõhnahajuti lisamoodul võimaldab luua lõõgastumiseks ja heaolu jaoks täiusliku õhkkonna (1).
Vaikse unerežiimi abil saate nautida jahedas rahulikku ööund. See režiim vähendab ventilaatori kiirust kuni väikseima väärtuseni, mis aitab loomulikul teel uinuda ja säästab samal ajal ka energiat.
Saage aru tootearvustustest
4.9
5-st
95
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
BingoGo
10/11/2024
Lietuva
Ventiliatorius puikiai vėsina
Vertinu penkiom žvaigždėm, nes su šiuo ventiliatoriumi galim komfortabiliai išgyventi karščiausias vasaros dienas ir ypač naktis. Naktinis režimas veikia super tyliai - man tai tikras išsigelbėjimas, nes nepernešu jokių naktinių garsų. Tai mūsų pirmas bokštinis ventiliatorius ir labai patinka, nes neužima daug vietos, bet oro srautas vis tiek sklinda labai plačiai. Rekomenduoju!
Positiivsed omadused
Naktini režimas
Negatiivsed omadused
Jokių nematau
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 serija CX5535/11 Bokštinis ventiliatorius
Minde 49
09/11/2024
Lietuva
Kampaania osa
Modernus, gražaus dizaino
Galingas, atitiko mano visus lūkesčius. Neužima daug vietos. Labai greitai atvesina patalpą. Toks tylus, kad užmirštu jog jis įjungtas.
Positiivsed omadused
Mobilumas, tylus, kompaktiškas
Negatiivsed omadused
nėra
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 serija CX5535/11 Bokštinis ventiliatorius
Kesha777
08/11/2024
Lietuva
Kampaania osa
Labai kokybiškas daiktas :)
Labai patinka ventiliatorius. Veikia tyliai, atrodo gražiai. Niekada dar tokio stiliaus nesam turėję, tai labai faina, kad jis toks, kaip kolonėlė gal net atrodo, todėl namuose tikrai akių nebado ir neiškrenta iš bendro vaizdo. Savo darbą atlieka irgi gerai. Ir dar labai patiko laikmatis, nes nereikia pergyvent, jei netyčia išeini iš namų ir pamiršti išjungti, tai pats išsijungia. Bendrai esam tikrai patenkinti :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 serija CX5535/11 Bokštinis ventiliatorius
(1) Eeterlikud õlid ei kuulu komplekti.
(2) Keskmine helirõhu tase standardi IEC 60704-2-7:2020 kohaselt.