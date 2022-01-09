30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Kolm ühes
Tolmuimeja, mopp, käeshoitav
25,2 V
3-kihiline pestav filter püüab puhta õhu tagamiseks kinni üle 90% allergeenidest, nagu õietolm, lemmiklooma karvad ja tolm.
Uue tolmukotita PowerPro Aqua tolmuimejaga tühjendate tolmukambrit ilma mustust puutumata.
Juhtmeta seade võimaldab puhastada igalt poolt kõigi põrandatüüpide korral.
4.2
5-st
716
Auhinnad
83%
soovitab seda toodet
Br999
09/01/2022
Україна
Очень крутой, удобный и мощный моющий пылесос
Видела много реклам этого пылесоса и честно говоря даже и не думала, что он и в правду настолько крутой и что действительно хорошо пылесосит и моет, но купив его я убедилась на все 100%!!! Ни разу не пожалела о своём выборе!!! Очень рекомендую!! Особенно у кого большая площадь,как у нас и дети, которые вечно чем то умудряются загадить полы)) я раньше брала в руки швабру и мне уже плохо становилось))) А пылесос справляется лучше некуда , не ожидала такого результата
Positiivsed omadused
За
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання
Max.P
14/11/2021
Україна
Быстрая уборка
Очень удобно, что нет проводов. И заряда хватает на несколько уборок. Жена вообще рада. В одной руку ребенок, второй убирает.
Positiivsed omadused
Легкий, без проводов
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6409/01 Бездротовий пилосос з акумуляторною батареєю
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6409/01 Бездротовий пилосос з акумуляторною батареєю
ivankovorobyov
13/11/2021
Україна
Чудовий пилосос на всі випадки життя
Користуюся цією моделлю більше року. Раніше мав лише мішкові пилососи. Сказати, що життя стало легше - замало. PowerPro Aqua зодовольняє всі потреби - від звичайного прибирання квартири до чистки салона автомобіля. В захваті від конструкції, вона проста, надійна та геніальна. Дуже зручно коли пилосос розміром зі швабру може перетворитися на ще менший прістрій, яким можна дотягнутися до всіх закутків. Раджу цю модель власникам авто та 1-3 кімнатних квартир.
Positiivsed omadused
Зручна конструкція, насадка для вологого прибирання, достатня потужність, контейнер зручніше чистити (у порівнянні з мішковими пилососами)
Negatiivsed omadused
З часом зменшується обсяг акумулятора
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання
Kasutussagedusest olenevalt on soovitatav vahetada iga 3–6 kuu järel. Kaks mikrokiudpadjakest kuuluvad komplekti; mikrokiudpadjakeste ostmise kohta lugege teavet aadressilt www.philips.com. Teist kaubamärki kandvate mikrokiudpadjakeste kasutamise korral ei saa me optimaalset puhastustulemust tagada.