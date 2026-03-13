10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Tolmuimejad ja mopid
Kõik seeriad
PowerPro Aqua Juhtmeta tolmuimeja, laetava akuga
Tootmine lõpetatud
Tugi
FC6408/01
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
Eco passport Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Aqua Cordless rechargeable vacuum cleaner FC6408/01 - English (US)
Kõik (12)
Kuidas käib Philips PowerPro Aqua valmis panemine?
Kuidas peaksin oma PowerPro Aqua filtrit puhastama?
Millal puhastada/vahetada Philipsi mikrokiudpatju
Kas tolmuimejasse võib panna vahendit või sooja vett?
Kui kaua ma peaksin oma Philips Powerpro Duot laadima?
PowerPro DuoHari
Philips PowerPro Aqua tolmuimejast tuleb tolmu
Philips PowerPro varstolmuimeja hari ei pöörle
Minu Philips PowerPro Duo imemisvõimsus on väike
Tolmuimejast Philips Wet tuleb vähem vett
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata