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Tootmine lõpetatud
180° tolmu imev otsak
21,6 V, kuni 40 min
Kaks-ühes: tolmuimeja ja käsitolmuimeja
Miniturbohari, lisafilter
180° tolmu imev otsak tagab täpse ja võimsa koristamise igal põrandal, korjates üles kuni 98% tolmust ja mustusest ning jõudes ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.
Märgake tolmu, ebemeid, juuksekarvu ja puru tänu SpeedPro otsaku küljes olevatele LED-tuledele. LED-tuledega otsak paljastab hoo pealt peidetud tolmu ja mustuse.
Suure jõudlusega 21,6 V liitiumioonakud võimaldavad seadet kasutada tavarežiimis kuni 40 minutit ja turborežiimis 20 minutit, enne kui seadet laadima peate.
4.4
5-st
240
Auhinnad
84%
soovitab seda toodet
fdrv
06/05/2025
Україна
Kinnitatud ostja
Все сподобалось! Пара нюансів котрі помітив під час використання: Єдине, що мені було б зручніше якщо дві насадки були поєднані, бо виходить що треба спочатку пропилесосити насадкою 180 аби пил по максимуму прибрати, а потім вже робити вологе прибирання, бо насадка для всмоктування пилу працює посередньо у порівнянні із насадкою 180. Насадка для меблів шерсть від кота зовсім не вбирає, але пил і інший бруд вбирала.
Positiivsed omadused
Вже порекомендував і вже купили
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос
Tatа
04/09/2024
Україна
Виріб супер...але
Пилосос супер. Мріяла про нього і в жовтні того року придбала. Була їм дуже задоволена. Але як місяць перестала крутитись щітка і все..тепер проблема з прибиранням. В магазині, де купувала сказали звертатись до сервісного центру. А ось де він знаходиться не повідомили. Додзвонитися на лінію Філіпс не реально. Весь час в очікуванні
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос
ValeriyK
13/05/2024
Україна
Kinnitatud ostja
Чудовий та зручний пилосос!
Зручний, легкий, з підсвіткою, з вологим прибиранням.
Positiivsed omadused
Зручний, легкий, з підсвіткою, з вологим прибиранням.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос
Optimaalsete tulemuste saavutamiseks peske filtrit käsitsi iga kahe nädala tagant. Peske filtrit, kuni vesi on puhas. Enne kasutamist laske filtril 24 tundi kuivada.