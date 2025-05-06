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  • Kiire. Võimas, ulatub ka kõige kitsamatesse kohtadesse
  • Kiire. Võimas, ulatub ka kõige kitsamatesse kohtadesse
  • Kiire. Võimas, ulatub ka kõige kitsamatesse kohtadesse
  • Kiire. Võimas, ulatub ka kõige kitsamatesse kohtadesse
  • Kiire. Võimas, ulatub ka kõige kitsamatesse kohtadesse
  • Kiire. Võimas, ulatub ka kõige kitsamatesse kohtadesse
  • Kiire. Võimas, ulatub ka kõige kitsamatesse kohtadesse
  • Kiire. Võimas, ulatub ka kõige kitsamatesse kohtadesse
  • Kiire. Võimas, ulatub ka kõige kitsamatesse kohtadesse
  • Kiire. Võimas, ulatub ka kõige kitsamatesse kohtadesse
  • Kiire. Võimas, ulatub ka kõige kitsamatesse kohtadesse
  • Kiire. Võimas, ulatub ka kõige kitsamatesse kohtadesse
  • Kiire. Võimas, ulatub ka kõige kitsamatesse kohtadesse
  • Kiire. Võimas, ulatub ka kõige kitsamatesse kohtadesse
  • Kiire. Võimas, ulatub ka kõige kitsamatesse kohtadesse
  • Kiire. Võimas, ulatub ka kõige kitsamatesse kohtadesse
  • Kiire. Võimas, ulatub ka kõige kitsamatesse kohtadesse
  • Kiire. Võimas, ulatub ka kõige kitsamatesse kohtadesse
  • Kiire. Võimas, ulatub ka kõige kitsamatesse kohtadesse
  • Kiire. Võimas, ulatub ka kõige kitsamatesse kohtadesse

Tootmine lõpetatud

SpeedProJuhtmeta varstolmuimeja

FC6727/01

4.4
| (240) Auhinnad | 84% soovitab seda toodet
Kiire. Võimas, ulatub ka kõige kitsamatesse kohtadesse
Uus SpeedPro juhtmeta tolmuimeja ulatub kõikjale ja tagab kiire puhastuse. See on varustatud 180° tolmu imeva otsakuga, mis võimaldab mustust kätte saada ka kõige keerulisematest kohtadest – seinte lähedalt, mööblilt ja nurkadest.
Kuva kõik eelised

Kiire. Võimas, ulatub ka kõige kitsamatesse kohtadesse

  • 180° tolmu imev otsak

  • 21,6 V, kuni 40 min

  • Kaks-ühes: tolmuimeja ja käsitolmuimeja

  • Miniturbohari, lisafilter

Püüab iga tõmbega 98% tolmust ja mustusest

Püüab iga tõmbega 98% tolmust ja mustusest

180° tolmu imev otsak tagab täpse ja võimsa koristamise igal põrandal, korjates üles kuni 98% tolmust ja mustusest ning jõudes ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.

LED-tuledega otsak paljastab peidetud tolmu ja mustuse

LED-tuledega otsak paljastab peidetud tolmu ja mustuse

Märgake tolmu, ebemeid, juuksekarvu ja puru tänu SpeedPro otsaku küljes olevatele LED-tuledele. LED-tuledega otsak paljastab hoo pealt peidetud tolmu ja mustuse.

Kuni 40 minutit puhastusvõimsust tänu 21,6-voldisele liitiumioonakule

Kuni 40 minutit puhastusvõimsust tänu 21,6-voldisele liitiumioonakule

Suure jõudlusega 21,6 V liitiumioonakud võimaldavad seadet kasutada tavarežiimis kuni 40 minutit ja turborežiimis 20 minutit, enne kui seadet laadima peate.

Tehnilised andmed

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4.4

5-st

240

Auhinnad

84%

soovitab seda toodet

06/05/2025

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Все сподобалось! Пара нюансів котрі помітив під час використання: Єдине, що мені було б зручніше якщо дві насадки були поєднані, бо виходить що треба спочатку пропилесосити насадкою 180 аби пил по максимуму прибрати, а потім вже робити вологе прибирання, бо насадка для всмоктування пилу працює посередньо у порівнянні із насадкою 180. Насадка для меблів шерсть від кота зовсім не вбирає, але пил і інший бруд вбирала.

Positiivsed omadused

Вже порекомендував і вже купили

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос

04/09/2024

Україна

Україна

Виріб супер...але

Пилосос супер. Мріяла про нього і в жовтні того року придбала. Була їм дуже задоволена. Але як місяць перестала крутитись щітка і все..тепер проблема з прибиранням. В магазині, де купувала сказали звертатись до сервісного центру. А ось де він знаходиться не повідомили. Додзвонитися на лінію Філіпс не реально. Весь час в очікуванні

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос

13/05/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Чудовий та зручний пилосос!

Зручний, легкий, з підсвіткою, з вологим прибиранням.

Positiivsed omadused

Зручний, легкий, з підсвіткою, з вологим прибиранням.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос

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