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Turbohari
18 V, kuni 45 min kasutusaeg
Kaks-ühes: tolmuimeja ja käsitolmuimeja
Miniturbohari
360° tolmu imev otsak kogub iga liigutusega kiiremini ning rohkem tolmu ja mustust, isegi tagurpidi liikudes ja seina äärest – iga liigutus loeb.
PowerBlade’i digitaalne mootor toodab võimsamat õhuvoogu (> 1000 l/min), tagades otsakus 360° igast küjest tolmu imemise. Registreeruge veebisaidil Philips.ee kolme kuu jooksul alates ostu sooritamisest ja mootori garantii on teile viieks aastaks tasuta!
PowerCyclone 8 tehnoloogia – meie parim kotita tolmuimemistehnoloogia nüüd juhtmeta varstolmuimejas, et saaksite võimsat imifunktsiooni kauem kasutada.
4.8
5-st
21
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
AMaZe
01/04/2020
Україна
Philipsi töötaja
Чудово всмоктує пил навіть у темряві!
[Employee of philipsglobal] Легкий досить відчувається у руці. Досить круто робити прибирання у темряві :) Колби для пилу достатньо більш ніж на 2х кімнатну квартиру. Зручно, що можна прибрати і в автомобілі. Часу роботи більш ніж достатньо.
Positiivsed omadused
Підсвітка. Легкий у руці. Якісна збірка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос
Milla45
31/03/2020
Україна
Хороший пилосос
Покупою дуже задоволена. З цим пилососом прибирання це задоволення. А функція вологого прибирання це просто знахідка, суттєво економить час. З насодкою турбо щітка легко зібрати шерсть та волосся з м`яких меблів. Заряду вистачає на 3 прибирання. Підсвітка дуже зручна річ, видно кожну пилинку. Пилосос дуже маневрений та не важкий, завжди під рукою. Хто ще вагається - рекомендую.
Positiivsed omadused
Вологе прибирання, підсвітка, акумулятор
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See arvustus tehti tootele SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Annanosok
15/10/2019
Україна
Якщо вдома є діти, без нього - ніяк
Купили цей пилосос, бо діти постійно смітять на кухні. Навіть не думали з чоловіком, що цей пилосос настільки потрібен у квартирі в новобудові, де постійно тривають ремонти. Білий пил після свого ремонту, пил з сусідніх квартир - дуже дратує (хто пройшов через це - знають) І цей нереально потужний маленький пилосос здатен прибирати взагалі весь пил. Навіть, якщо після нього мити підлогу - вода чиста. І дуже радує, що пилосос може працювати до 45 хвилин. Хоч у нас квартира 50 кВ.м., я можу пилососити довго. Особливо рейки в шафах-купе)) його щіточка ідеально підходить.
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See arvustus tehti tootele SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос
2017. aastal Saksamaal läbi viidud katses võrreldi 10 enimmüüdud juhtmeta varstolmuimejat, mille hind oli > 300 €, kasutades Philipsi välja töötatud kõvakattega põrandatelt jämedateralise mustuse eemaldamise testimismeetodit, mis on kooskõlas rahvusvahelise standardiga IEC60312-1. Jaanuar 2018.