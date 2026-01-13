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  • Kiireim juhtmevaba puhastuskogemus*
  • Kiireim juhtmevaba puhastuskogemus*
  • Kiireim juhtmevaba puhastuskogemus*
  • Kiireim juhtmevaba puhastuskogemus*
  • Kiireim juhtmevaba puhastuskogemus*
  • Kiireim juhtmevaba puhastuskogemus*
  • Kiireim juhtmevaba puhastuskogemus*
  • Kiireim juhtmevaba puhastuskogemus*
  • Kiireim juhtmevaba puhastuskogemus*
  • Kiireim juhtmevaba puhastuskogemus*
  • Kiireim juhtmevaba puhastuskogemus*
  • Kiireim juhtmevaba puhastuskogemus*
  • Kiireim juhtmevaba puhastuskogemus*

Tootmine lõpetatud

SpeedPro MaxVarstolmuimeja

FC6822/01

4.7
| (333) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet
Kiireim juhtmevaba puhastuskogemus*
Revolutsiooniline SpeedPro Max koos 360° tolmu imeva otsakuga kogub nii edasi kui ka tagurpidi liikudes iga tõmbega rohkem tolmu – nii seina äärest kui ka mööblilt. Kiiremad tulemused kõvakattega põrandate ja vaipade puhastamisel.
Kuva kõik eelised

360° tolmu imeva otsakuga

Kiireim juhtmevaba puhastuskogemus*

  • 360° tolmu imev otsak

  • 25,2 V, kuni 65 min kasutusaeg

  • Kaks-ühes: tolmuimeja ja käsitolmuimeja

360° tolmu imev otsak kogub tolmu ja mustust igalt küljelt

360° tolmu imev otsak kogub tolmu ja mustust igalt küljelt

360° tolmu imev otsak kogub iga liigutusega kiiremini ning rohkem tolmu ja mustust, isegi tagurpidi liikudes ja seina äärest – iga liigutus loeb.

PowerBlade’i mootor tekitab võimsa õhuvoolu (> 1000 l/min)

PowerBlade’i mootor tekitab võimsa õhuvoolu (> 1000 l/min)

PowerBlade’i digitaalne mootor toodab võimsamat õhuvoogu (> 1000 l/min), tagades otsakus 360° igast küjest tolmu imemise. Registreeruge veebisaidil Philips.ee kolme kuu jooksul alates ostu sooritamisest ja mootori garantii on teile viieks aastaks tasuta!

PowerCyclone 8 – meie võimsaim kotita tehnoloogia

PowerCyclone 8 – meie võimsaim kotita tehnoloogia

PowerCyclone 8 tehnoloogia – meie parim kotita tolmuimemistehnoloogia nüüd juhtmeta varstolmuimejas, et saaksite võimsat imifunktsiooni kauem kasutada.

Tehnilised andmed

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4.7

5-st

333

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

13/01/2026

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Це чудовий вироб

Це мабуть найліпша техніка придбана мною!!! Пилесос супер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Бездротовий вертикальний пилосос

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Бездротовий вертикальний пилосос

17/10/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Чудовий помічник

Пилесос виправдав всі очікування!!! Подобається що можна вибрати як сухе так і вологе прибирання, або окремо або разом. Першим користувачем був мій дорослий син!!! Він сказав що це просто «Вау»!!

Positiivsed omadused

Він потужний і корисний!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос

08/01/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Одним словом: в захваті.

Чудово працює. Не потрібно тягати шнури. На довго вистачає акамулятора.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос

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Lahtiütlused

  1. 2017. aastal Saksamaal läbi viidud katses võrreldi 10 enimmüüdud juhtmeta varstolmuimejat, mille hind oli > 300 €, kasutades Philipsi välja töötatud kõvakattega põrandatelt jämedateralise mustuse eemaldamise testimismeetodit, mis on kooskõlas rahvusvahelise standardiga IEC60312-1. Jaanuar 2018.