10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Tolmuimejad ja mopid
Kõik seeriad
SpeedPro Max Aqua Juhtmeta varstolmuimeja
Tootmine lõpetatud
Tugi
FC6902/01
Mine e-poodi
Registreerige oma toode
Registreeri toode 90 päeva jooksul pärast ostu tegemist ja saa pikendatud garantii (võivad rakenduda tingimused).
EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Max Aqua Cordless Stick vacuum cleaner
Kõik (2)
Kas tolmuimejasse võib panna vahendit või sooja vett?
Kus asub Philipsi tolmuimeja mudeli ja seerianumber?
Laetava varstolmuimeja lisatarvik
Spiraalharjaga otsak
Ma tunnen Philipsi tolmuimeja kasutamisel elektrilööke
Mu juhtmeta Philips SpeedPro Max võimsus on väike
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata