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SpeedPro Max Aqua Juhtmeta varstolmuimeja
Tootmine lõpetatud
Tugi
FC6903/01
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Max Aqua Cordless Stick vacuum cleaner
Kõik (8)
Millal puhastada/vahetada Philipsi mikrokiudpatju
Kas tolmuimejasse võib panna vahendit või sooja vett?
Kuidas vahetada Philips SpeedPro (Max) akusid?
Kui kaua peaksin oma Philipsi juhtmeta tolmuimejat laadima?
Kus asub Philipsi tolmuimeja mudeli ja seerianumber?
Laetava varstolmuimeja lisatarvik
Spiraalharjaga otsak
Philips SpeedPro tolmuimeja aku saab kiiresti tühjaks
Philips SpeedPro Max tolmuimeja näitab veakoodi
Tolmuimejast Philips Wet tuleb vähem vett
Philips SpeedPro (Max) tolmuimeja ei libise vaibal
Philips SpeedPro (Max) tolmukambrit ei saa avada
Philipsiga ühenduse võtmine
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