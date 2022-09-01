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Tootmine lõpetatud

Performer CompactTolmukotiga tolmuimeja

FC8379/09

4.8
| (10) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

2 auhinnad

Täisjõudlus. Lihtne kasutada.
Uus Philips Performer Compacti tolmuimeja tagab tipptasemel puhtuse minimaalse pingutusega. AirflowMaxi tehnoloogia tagab kauem kestva imemisvõimsuse. TriActive'i otsak eemaldab tõhusalt tolmu kõigilt põrandatelt.
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Kompaktne, kuid võimas tänu AirflowMaxi tehnoloogiale

Täisjõudlus. Lihtne kasutada.

  • Eemaldab 99,9% tolmu

  • 900 W

  • 3 l

  • Turbohari

Uudne AirflowMaxi tehnoloogia tagab tugeva imemisvõimsuse

Uudne AirflowMaxi tehnoloogia tagab tugeva imemisvõimsuse

Ainulaadne AirflowMaxi tehnoloogia tagab tugeva imemisvõimsuse pikemalt*, et tolmukoti saaks lõpuni kasutada. Tehnoloogia keskendub kolmele võtmeküsimusele. 1) Tolmukambri ainulaadne ribiline profiil maksimeerib õhuvoo tolmukoti ümber, et oleks võimalik selle pind täielikult ära kasutada. 2) Spetsiaalne tolmukamber võimaldab tolmukotil ühtlaselt avaneda. 3) Tolmukotis olevad kvaliteetsed mitteummistuvad kiudstruktuurid imavad tolmu poore ummistamata, vältides nii imemisvõimsuse vähenemist

TriActive'i otsak täidab kolm ülesannet ühekorraga

TriActive'i otsak täidab kolm ülesannet ühekorraga

TriActive'i otsak täidab kolm ülesannet ühekorraga: 1) avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm; 2) imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse; 3) pühib vasaku ja parema külgmise õhukanaliga kokku tolmu ja sodi, mis on tihedalt mööbli ja seinte vastas.

Turbohari sobib täiuslikult kodus lemmikloomakarvade eemaldamiseks

Turbohari sobib täiuslikult kodus lemmikloomakarvade eemaldamiseks

Turbohari võimaldab vaipade sügavpuhastust ning karvade ja ebemete kiiret eemaldamist vaipadelt. Pöörlev hari eemaldab aktiivselt väikesed tolmuosakesed ja loomakarvad, tagades parema puhastustulemuse.

Tehnilised andmed

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4.8

5-st

10

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

01/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Чудесна прахосмукачка !

Прахосмукачката върши чудесна работа - с нея се чисти балкон ,застлан с изкуствена трева ( върху нея падат листа,клончета и тн....имаме и дългокосместа котка )...Избрахме точно този модел ,защото трябваше да е със силна смукателна мощ и лесна за обслужване . Цветът е бонус - допада ни много :)

Positiivsed omadused

Мощно засмуква, чисти добре, има много приставки,лесно сглобяване и разглобяване , стабилна.

Negatiivsed omadused

Няма.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Compact FC8379/09 Прахосмукачка с торбичка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Compact FC8379/09 Прахосмукачка с торбичка

15/04/2020

Slovenija

Slovenija

odličen

odličen sesalnik - vrhunski design, lahek, preprost, močan

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Compact FC8379/09 Sesalnik z vrečko

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Compact FC8379/09 Sesalnik z vrečko

29/05/2019

Hrvatska

Hrvatska

Vuče ko zmaj

Usisavač je odličan, zato i je već 2,.. prvi je kod svekrve

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. 99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega pragudega põrandatelt (IEC62885-2).