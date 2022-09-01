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Tootmine lõpetatud
Eemaldab 99,9% tolmu
900 W
3 l
Turbohari
Ainulaadne AirflowMaxi tehnoloogia tagab tugeva imemisvõimsuse pikemalt*, et tolmukoti saaks lõpuni kasutada. Tehnoloogia keskendub kolmele võtmeküsimusele. 1) Tolmukambri ainulaadne ribiline profiil maksimeerib õhuvoo tolmukoti ümber, et oleks võimalik selle pind täielikult ära kasutada. 2) Spetsiaalne tolmukamber võimaldab tolmukotil ühtlaselt avaneda. 3) Tolmukotis olevad kvaliteetsed mitteummistuvad kiudstruktuurid imavad tolmu poore ummistamata, vältides nii imemisvõimsuse vähenemist
TriActive'i otsak täidab kolm ülesannet ühekorraga: 1) avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm; 2) imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse; 3) pühib vasaku ja parema külgmise õhukanaliga kokku tolmu ja sodi, mis on tihedalt mööbli ja seinte vastas.
Turbohari võimaldab vaipade sügavpuhastust ning karvade ja ebemete kiiret eemaldamist vaipadelt. Pöörlev hari eemaldab aktiivselt väikesed tolmuosakesed ja loomakarvad, tagades parema puhastustulemuse.
Auhinnad
4.8
5-st
10
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
И.Димитрова
01/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Чудесна прахосмукачка !
Прахосмукачката върши чудесна работа - с нея се чисти балкон ,застлан с изкуствена трева ( върху нея падат листа,клончета и тн....имаме и дългокосместа котка )...Избрахме точно този модел ,защото трябваше да е със силна смукателна мощ и лесна за обслужване . Цветът е бонус - допада ни много :)
Positiivsed omadused
Мощно засмуква, чисти добре, има много приставки,лесно сглобяване и разглобяване , стабилна.
Negatiivsed omadused
Няма.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Compact FC8379/09 Прахосмукачка с торбичка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Compact FC8379/09 Прахосмукачка с торбичка
Orange24
15/04/2020
Slovenija
odličen
odličen sesalnik - vrhunski design, lahek, preprost, močan
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Compact FC8379/09 Sesalnik z vrečko
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Compact FC8379/09 Sesalnik z vrečko
Blabla
29/05/2019
Hrvatska
Vuče ko zmaj
Usisavač je odličan, zato i je već 2,.. prvi je kod svekrve
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom
99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega pragudega põrandatelt (IEC62885-2).