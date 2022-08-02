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  • Kõige võimsam Philipsi tolmukotiga tolmuimeja
  • Kõige võimsam Philipsi tolmukotiga tolmuimeja
  • Kõige võimsam Philipsi tolmukotiga tolmuimeja
  • Kõige võimsam Philipsi tolmukotiga tolmuimeja
  • Kõige võimsam Philipsi tolmukotiga tolmuimeja
  • Kõige võimsam Philipsi tolmukotiga tolmuimeja
  • Kõige võimsam Philipsi tolmukotiga tolmuimeja
  • Kõige võimsam Philipsi tolmukotiga tolmuimeja
  • Kõige võimsam Philipsi tolmukotiga tolmuimeja
  • Kõige võimsam Philipsi tolmukotiga tolmuimeja
  • Kõige võimsam Philipsi tolmukotiga tolmuimeja
  • Kõige võimsam Philipsi tolmukotiga tolmuimeja
  • Kõige võimsam Philipsi tolmukotiga tolmuimeja
  • Kõige võimsam Philipsi tolmukotiga tolmuimeja

Tootmine lõpetatud

Performer ActiveTolmukotiga tolmuimeja

FC8575/09

4.6
| (38) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet

1 auhind

Kõige võimsam Philipsi tolmukotiga tolmuimeja
Tolmuimeja Philips Performer tagab parima puhtuse madala elektritarbimisega. Allergiavastane filter püüab kinni üle 99,9% ohtlikest osakestest, hoides teie kodus õhu puhta ja tervislikuna.
Kuva kõik eelised

Lukustab > 99,9%* tolmust, 50% pikem tolmukoti kasutusiga**

Kõige võimsam Philipsi tolmukotiga tolmuimeja

  • Eemaldab 99,9% tolmu

  • 900 W

  • 4 l

Uudne AirflowMaxi tehnoloogia tagab tugeva imemisvõimsuse

Uudne AirflowMaxi tehnoloogia tagab tugeva imemisvõimsuse

Ainulaadse disainiga tolmukamber tagab maksimaalse mahutavuse ja õhuvoo – seda tänu mitteummistuvale tolmukotile, mis säilitab tugeva imemisvõimsuse kuni selle hetkeni, kui kott täis saab.

900 W mootor suure imemisvõimsuse jaoks

900 W mootor suure imemisvõimsuse jaoks

Ülitõhus 900 W mootor tagab suure imemisvõimsuse ja seeläbi ka põhjaliku puhtuse.

99,9% tolmu eemaldamine* suurepäraseks sügavpuhastamiseks

99,9% tolmu eemaldamine* suurepäraseks sügavpuhastamiseks

TriActive+ otsak ja suur imemisvõimsus tagavad 99,9% peene tolmu eemaldamise*.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Arvustused

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4.6

5-st

38

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

2

02/08/2022

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Dobrý výrobek

Pokrok oproti starému vysavači, přece jen vývoj se nezastaví. Vysoká sací síla, zatím jsem plný výkon nevyužil. Hladké koberce se dělají bez problémů, k smyčkovým se hubice přisaje a je třeba snížit výkon a otevřít přisávání. Bohaté příslušenství, výhodou je přidaný turbokartáč. Příjemné je, že používá dnes už univerzální S-bag, takže se nemusí shánět jen originální sáčky.

Positiivsed omadused

Vysoký výkon, bohaté příslušenství

Negatiivsed omadused

Koncovka kabelu při navinutí je až úplně dole na tělese a musí se pro ni "hluboko.".

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Active FC8579/09 Sáčkový vysavač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Active FC8579/09 Sáčkový vysavač

07/01/2022

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Výborný vysavač

Lehký, výkonný, kvalitně zpacovaný, jednoduché ovladání, kvalitní příslušenství (zejména dobrá hlavní hlavice na koberce a podlahy). Pořídil jsem do rodiny už druhý stejný.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač

14/12/2021

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Výborný vysavač

Vysavač lze použít na všechny povrchy, je velmi výkonný.

Positiivsed omadused

použití na různé typy podlah, velký sací výkon

Negatiivsed omadused

zatím o žádných nevím

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. 99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega pragudega põrandatelt (IEC62885-2). Filtreerimisjõudlus on katsetatud kooskõlas standardiga DIN EN 60312/11/2008.

  2. Arvutamisel on arvestatud tolmukoti vahetusega, kui imemisvõimsus on langenud 80%; võrreldes klassikalise paberkotiga FC8019/01; mõõtmisel kasutatud Philipsi FC895x/09 valikut.