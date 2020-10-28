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  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*

Tootmine lõpetatud

Performer SilentTolmukotiga tolmuimeja

FC8786/09

4.1
| (8) Auhinnad | 86% soovitab seda toodet

1 auhind

Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
Puhta põrandaga kaasneb kodus puhtam õhk. Uuel Philips Performer Silentil on mustuse ja peentolmu põhjalikuks eemaldamiseks ning puhtama õhu tagamiseks täiustatud otsak. Helitugevusega 66 dB on see ka meie kõige vaiksem tolmuimeja.
Kuva kõik eelised

Eemaldab >99,99%** tolmust ja allergeenidest

Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*

  • Eemaldab 99,9% tolmu

  • 750 W

  • 66 dB vaikseks tolmuimemiseks

750 W mootor, mis tagab suure imemisvõimsuse

750 W mootor, mis tagab suure imemisvõimsuse

Ülitõhusa 750 W mootoriga võimas puhastus ja ülipuhas tuba igal korral.

Eemaldab 99,9% tolmu** suurepäraseks sügavpuhastamiseks

Eemaldab 99,9% tolmu** suurepäraseks sügavpuhastamiseks

TriActive Pro otsak ja suur imemisvõimsus tagavad 99,9% peene tolmu eemaldamise**.

Töötab vaikselt, ei sega kedagi

Töötab vaikselt, ei sega kedagi

Teeb töötades vähe müra, et saaksite koristada mis tahes ajal, seejuures kedagi häirimata. QuietMarki sertifikaadiga.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Arvustused

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4.1

5-st

8

Auhinnad

86%

soovitab seda toodet

4
3

28/10/2020

Hrvatska

Hrvatska

Prezadovoljna zena

Prezadovljna,tih,snazan,mocan,dug kabel,daljinski na rucki-nemoras se saginjat,mogu usisat police sa malo ugrađenom cetkom na drsci,konacno ono sta sam tako dugo trazila! I najvaznije-garancija 5 god

Positiivsed omadused

Sve

Negatiivsed omadused

Nema

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom

24/10/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličnan!!

Odlična usisna moć, vrlo tiho radi. Komplet nastavaka je idealan za temeljito usisavanje svih površina. Jedino što mi se ne sviđa je to što je vrlo nepraktično povlačenje četke gore-dolje na tepihu, to je bilo puno bolje na starijim modelima.

Positiivsed omadused

Tih, usisna snaga odlična, veliki set nastavaka je top

Negatiivsed omadused

Jedina mana je što četku na tepihu nije praktično povlačiti gore-dolje kao što je to bilo kod starijih modela

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom

29/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Kinnitatud ostja

Odličan usisavač

Izuzetno tih rad uz snažan usis. Jako puno nastavaka za usisavanje. Dugi radni domet. Daljinsko upravljanje je vrlo korisno (paljenje/gašenje, pojačavanja/smanjivanje). Osjeća se kvaliteta i promišljene dizajn svih dijelova.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Silent FC8786/09 Usisivač s vrećicom

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  • Varajane juurdepääs müügile.
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Lahtiütlused

  1. kõikidest Philipsi tolmukotiga tolmuimejatest.

  2. tolmu eemaldamine kõvakattega põrandalt (IEC62885-2) ja suuremate kui 0,3 µm osakeste filtreerimine kooskõlas ELi energiamärgisega.