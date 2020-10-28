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Eemaldab 99,9% tolmu
750 W
66 dB vaikseks tolmuimemiseks
Ülitõhusa 750 W mootoriga võimas puhastus ja ülipuhas tuba igal korral.
TriActive Pro otsak ja suur imemisvõimsus tagavad 99,9% peene tolmu eemaldamise**.
Teeb töötades vähe müra, et saaksite koristada mis tahes ajal, seejuures kedagi häirimata. QuietMarki sertifikaadiga.
Auhinnad
4.1
5-st
8
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
Mare2020
28/10/2020
Hrvatska
Prezadovoljna zena
Prezadovljna,tih,snazan,mocan,dug kabel,daljinski na rucki-nemoras se saginjat,mogu usisat police sa malo ugrađenom cetkom na drsci,konacno ono sta sam tako dugo trazila! I najvaznije-garancija 5 god
Positiivsed omadused
Sve
Negatiivsed omadused
Nema
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Zbklj
24/10/2020
Hrvatska
Odličnan!!
Odlična usisna moć, vrlo tiho radi. Komplet nastavaka je idealan za temeljito usisavanje svih površina. Jedino što mi se ne sviđa je to što je vrlo nepraktično povlačenje četke gore-dolje na tepihu, to je bilo puno bolje na starijim modelima.
Positiivsed omadused
Tih, usisna snaga odlična, veliki set nastavaka je top
Negatiivsed omadused
Jedina mana je što četku na tepihu nije praktično povlačiti gore-dolje kao što je to bilo kod starijih modela
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Dam4
29/09/2020
Hrvatska
Kinnitatud ostja
Odličan usisavač
Izuzetno tih rad uz snažan usis. Jako puno nastavaka za usisavanje. Dugi radni domet. Daljinsko upravljanje je vrlo korisno (paljenje/gašenje, pojačavanja/smanjivanje). Osjeća se kvaliteta i promišljene dizajn svih dijelova.
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kõikidest Philipsi tolmukotiga tolmuimejatest.
tolmu eemaldamine kõvakattega põrandalt (IEC62885-2) ja suuremate kui 0,3 µm osakeste filtreerimine kooskõlas ELi energiamärgisega.