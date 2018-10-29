Uus kolm ühes TriActive+ otsak imeb endasse nii jämeda kui ka peene tolmu

TriActive+ otsak sooritab kolm toimingut ühekorraga: 1) avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm; 2) imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse; 3) pühib kahe külgmise harjaga kokku tolmu ja sodi, mis on mööbli ja seinte vastas