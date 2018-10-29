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Tootmine lõpetatud
FC9177/91
1500 W
TriActive+ otsak
Parquet+, Allergy+
Kaugjuhtimispult
See toode saavutab kõva kattega põrandatel parima puhastusjõudluse, korjates üles 100% tolmust!
Tõhus mootor on optimeeritud väiksele energiatarbele ja tugevale õhuvoole.
TriActive+ otsak sooritab kolm toimingut ühekorraga: 1) avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm; 2) imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse; 3) pühib kahe külgmise harjaga kokku tolmu ja sodi, mis on mööbli ja seinte vastas
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