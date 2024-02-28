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Hingates tunnete erinevust
Philipsi kaks-ühes-õhupuhasti puhastab kuni 85 m² ruume ja niisutab kiiresti õhku kiirusega 600 ml/h. Rakendusega juhtimise ja andurite abil skannib see õhku ning kohandab automaatselt õhu niiskustaset ning allergeenide ja saasteainete puhastust.
Puhastab ruume suurusega kuni 85 m ²
Puhta õhuvoo kogus (CADR) 330 m³/h
Niisutamise määr 600 ml/h
Ühendatud rakendusega Air+
Võimas 360-kraadine õhuvoog jaotab puhta õhu igasse ruumi nurka puhastatud õhu absoluutkogusega (CADR) 330 m³/h, puhastades ruumid põhjalikult ja kaitstes teid bakterite, viiruste, õietolmu, tolmu, lemmikloomakõõma, tolmulestade, kahjulike gaaside, lõhnade ja muude saasteainete eest
Ainult Philipsi õhupuhastitel on 3-kihilised NanoProtect HEPA filtrid, aktiivsüsi ja eelfilter, mis võimaldavad eemaldada 99,97% osakestest suurusega alates 0,003 mikronist (3). NanoProtect HEPA tehnoloogia püüab saasteained kinni, kasutades nende ligitõmbamiseks elektrostaatilist laengut ning puhastades kuni kaks korda rohkem õhku kui tavaline HEPA H13 filter, tehes seda lisaks ka suurema energiatõhususega*.
Püüab kinni aerosoolid, sh need, mis võivad sisaldada hingamisteede viiruseid. Katsetatud sõltumatult Airmid Healthgroupi poolt, et eemaldada kuni 99,9% õhus levivatest viirustest ja aerosoolidest (5).
4.6
5-st
260
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
Archijs
28/02/2024
Latvija
Labākais pirkums šoziem.
Fantastisks aparāts. Guļu tagad kā oāzē 😄👍 Tiešām reāli labs, nē labākais gaisa attīrītājs/mitrinātājs. Pavisam maziņš mīnus manā skatijumā ir tas, ks nevar iestatīt mitrumu plus/mīnus 5. Man būtu perfekti ,ja varētu iestatīt 45. Mitrumu. Jāpērk velviens, lai vakarā nav jāstumj uz guļamistabu. Pats klusāksis un ar patīksmāko toni, kādu esmu dzirdējis.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000i Series AC2729/10 Gaisa attīrītājs un mitrinātājs
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000i Series AC2729/10 Gaisa attīrītājs un mitrinātājs
Mansremonts
01/03/2023
Latvija
Glābējs apkures sezonā
Nebiju domājusi, ka man vajag gaisa attīrītāju, bet tā kā šis ir 2-1, tad tagad saprotu, cik noderīga lieta tas tomēr ir. Ļoti ātri paceļ mitruma līmeni telpā,
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000i Series AC2729/10 Gaisa attīrītājs un mitrinātājs
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000i Series AC2729/10 Gaisa attīrītājs un mitrinātājs
Marcel34979
03/10/2022
Latvija
Kinnitatud ostja
Lieliski attīra un mitrina gaisu
ļoti labi mitrina un attīra gaisu, ātra un klusa darbība, mūsdienīgs dizajns.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000i sērijas AC2729/50 gaisa attīrītājs un mitrinātājs
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000i sērijas AC2729/50 gaisa attīrītājs un mitrinātājs
CADR: katsetanud kolmas osapool kooskõlas standardiga GB/T 18801-2015
Ruumis suurusega 20 m²: üheks õhu puhastamiseks teoreetiliselt kuluv aeg, mille saamiseks jagatakse selle CADR 250 m³/h ruumi suurusega 48 m³ (eeldusel et ruumi põrandapind on 20 m² ja kõrgus 2,4 m).
Niisutustase: katsetanud GB/T 23332 Philipsi sisekliimakambris, 2017. Kambri suurus 25 m², algtemperatuur 20±2 °C ja suhteline niiskus 30±3%.
Ettevõttes Airmid Healthgroup Ltd. korraldatud mikroobide vähenemise määra test, mis viidi läbi 28,5 m³ katsekambris, mille õhk oli saastunud piisknakkusena leviva gripiga A(H1N1).
Ennetab valge tolmu ja niiskete plekkide teket: sõltumatu kolmanda osapoole katse „Vedelatest tilkadest mööblile tekkivate mineraalide koguse kindlakstegemine kooskõlas standardiga DIN 44973, IUTA e.V“. Õhus lendlevatest tilkadest mööblile ladestuvate mineraalide koguse kindlakstegemine 3 tunni jooksul.
Professionaalne andur: võrreldud on Grimi andurit ja tööstuses kasutatavad infrapunaandurit.
Bakterite arvu vähendamine: Shanghai mõõte- ja katsetamistehnoloogia instituudis (Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology, SIMT) katsetatud 30 m³ kambris kooskõlas standardiga GB21551.3-2010 bakteri (Staphylococcus albsp) 8032 suhtes
Arvutatud vastavalt standardile NRCC-54013, kasutades sigaretisuitsu CADR-i, testitud vastavalt standardile GB/T18801-2015
Õhus lendlevate bakterite kontsentratsioon ruumis oleneb mitmest faktorist, näiteks õhutamisest, ruumi suurusest ja konfiguratsioonist.
Tulemused põhinevad bakteri Staphylococcus albus eraldamisel seadmest. Katse läbiviimisel kasutati veepaakides steriliseeritud vett, millesse lisati düüside kaudu nimetatud bakterit. (Seadmetest eemaldati võimalikud filtrid.)
Filtrimaterjali katsetati kolmanda osapoole laboris 2017. aastal NaCl aerosooliga osakestega suurusega 3 nm vastavalt standardiga DIN71460-1.
Katsetatud 2017. aastal kolmanda osapoole katselaboris ühe filtrimaterjali läbimise tõhususega õhuvooluga 5,33 cm/s.
Philipsi õhupuhastite puhastatud õhu absoluutkogus ja energiatõhusus on filtri NanoProtect HEPA kasutamisel suurem kui filtri HEPA H13 kasutamisel, katsetatud vastavalt GB/T 18801-le
Õhust, mis läbib filtrit, katsetatud NaCl aerosooliga kolmanda osapoole laboratooriumis