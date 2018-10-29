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  • Kolm filtrit ühes, et saavutada esimese tööpäeva jõudlus
  • Kolm filtrit ühes, et saavutada esimese tööpäeva jõudlus
  • Kolm filtrit ühes, et saavutada esimese tööpäeva jõudlus
  • Kolm filtrit ühes, et saavutada esimese tööpäeva jõudlus
  • Kolm filtrit ühes, et saavutada esimese tööpäeva jõudlus
  • Kolm filtrit ühes, et saavutada esimese tööpäeva jõudlus

Kolm-ühes filterOriginaal asendusfilter

FY2180/30

Kolm filtrit ühes, et saavutada esimese tööpäeva jõudlus
Meie 3-kihiline filtreerimine NanoProtect HEPA, aktiivsöe- ja eelfiltriga tagab, et olete kaitstud bakterite, õietolmu, kodutolmu, peenosakeste, lemmikloomade kõõmaosakeste ja gaaside eest.
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Originaal Philipsi filter, mis sobib ideaalselt

Kolm filtrit ühes, et saavutada esimese tööpäeva jõudlus

  • Tööiga kuni 36 kuud

  • HEPA + aktiivsüsi + eelfilter

  • Filtreerib 99,97% 0,003 μm juures

  • Filtreerib gaase ja lõhnu

Täiuslik sobivus püsivalt suure jõudluse saavutamiseks

Täiuslik sobivus püsivalt suure jõudluse saavutamiseks

Philipsi originaalfilter on loodud koos seadmega, et tagada täiuslik sobivus, mis garanteerib seadme pideva sujuva töö.

Philipsi filtrid tagavad seadme tõhusa toimimise

Philipsi filtrid tagavad seadme tõhusa toimimise

Philipsi õhufiltrid läbivad enne tehasest väljastamist kohustuslikud ja ranged kontrollkatsed. Neile tehakse ranged tööea- ja vastupidavuskatsed, et tagada pidev töö ööpäev läbi. Meie filtrid on mõeldud Philipsi puhasti parima jõudluse tagamiseks kuni filtrite tööea viimase päevani.

Kolm filtrit ühes mugavuse ja parima jõudluse tagamiseks

Kolm filtrit ühes mugavuse ja parima jõudluse tagamiseks

Silindriline kolm ühes filter ühendab kolm filtrikihti, mis hoiavad teie seadme töös nagu esimesel päeval.(6) Meie aktiivsöe-, HEPA- ja eelfilter on optimaalne kombinatsioon, mis eemaldab saasteained, viirused, allergeenid ja bakterid. Puhtama õhu tagamiseks soovitame vahetada kõik kolm filtrit korraga.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. (1) Soovitatav tööiga arvutatakse Philipsi kasutajate keskmise kasutusaja ja Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) linna välisõhu saastetaseme andmete põhjal. Tegelikku tööiga mõjutavad kasutuskeskkond ja -sagedus.

  2. (2) Kohaldatakse ainult valitud ühenduvusega mudelitele

  3. (3) Kohaldatakse ainult nendes riikides, kus on olemas Philipsi kauplus

  4. (4) NanoProtect HEPA-filtri materjal tagab väiksema õhuvoolutakistuse kui HEPA H13 filtri materjal. Tänu sellele on NanoProtectiga Philipsi õhupuhasti puhta õhu voo kiirus (clean air delivery rate, CADR) suurem kui samaväärse suurusega HEPA H13 filtri puhul

  5. (5) Õhust, mis on läbinud filtri, katsetatud IUTA poolt NaCl aerosooliga vastavalt standardile DIN71460-1.

  6. (6) Olenevalt filtrist, mida kasutatakse koos Philipsi õhupuhastiga AC1711 või 1715

  7. (7) Ettevõttes Airmid Health group Ltd. korraldatud mikroobide vähenemise määra test, mis viidi läbi 28,5 m³ katsekambris, mille õhk oli saastunud piisknakkusena leviva gripiga A(H1N1).

  8. (8) Mikroobide vähendamise määra test välises laboris lindude koroonaviiruse (IBV) aerosoolidega saastunud katsekambris Philipsi HEPA NanoProtect filtriga.