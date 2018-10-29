Kolm filtrit ühes mugavuse ja parima jõudluse tagamiseks

Silindriline kolm ühes filter ühendab kolm filtrikihti, mis hoiavad teie seadme töös nagu esimesel päeval.(6) Meie aktiivsöe-, HEPA- ja eelfilter on optimaalne kombinatsioon, mis eemaldab saasteained, viirused, allergeenid ja bakterid. Puhtama õhu tagamiseks soovitame vahetada kõik kolm filtrit korraga.