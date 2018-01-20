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  • Kuus nutikat lahendust lihtsaks triikimiseks
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  • Kuus nutikat lahendust lihtsaks triikimiseks
  • Kuus nutikat lahendust lihtsaks triikimiseks
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  • Kuus nutikat lahendust lihtsaks triikimiseks

Tootmine lõpetatud

Easy6 ExpressTriikimislaud

GC202/30

4.7
| (15) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet

1 auhind

Kuus nutikat lahendust lihtsaks triikimiseks
Triikimislaual on triikimiskogemuse juures tähtis roll. See Philipsi triikimislaud on loodud aurutriikraudadele ja sellel on kuus nutikat lahendust, mis muudavad triikimise lihtsamaks ja tõhusamaks.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

ShoulderShape'i abil

Kuus nutikat lahendust lihtsaks triikimiseks

Sujuvam libisemine mitmekihilise triikimislaua kattega

Sujuvam libisemine mitmekihilise triikimislaua kattega

Triikimislaua kate on valmistatud 100% puuvillasest ning seda toetavad vahu- ja vildikihid. Tänu sellele kombinatsioonile on triikimispind mugav ja sile.

Mugav triikimine kõigile: reguleeritav kõrgus

Triikimislaua all paikneva hoovaga saab triikimislaua kõrgust hõlpsasti reguleerida. Kõrgust saab reguleerida vahemikus 70 kuni 94 cm.

Täiendav stabiilsus: mittelibisevad jalakatted

Täiendav stabiilsus: mittelibisevad jalakatted

Selle triikimislaua loomisel pöörati erilist tähelepanu stabiilsusele. Spetsiaalse disainiga jalad ja stabiliseerivad jalakatted teevad triikimislaua stabiilseks ja ohutuks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

15

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

3
2

20/01/2018

Polska

Polska

Ergonomiczna i wygodna

Bardzo ergononomicznie zaprojektowana deska. Stabilna, ładnie wykonana. Zdecydowanie polecam za tą cenę.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Easy6 Express GC202/30 Deska do prasowania

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Easy6 Express GC202/30 Deska do prasowania

28/07/2020

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Kvalitní výrobek

Stabilní, dostatečná žehlící plocha, skladné, kvalitní potah.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno

19/07/2020

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Snadnější žehlení

S želícím prknem jsem velmi spokojená. Je stabilní, žehlící plocha je dostatečně široká a i výběr poloh mi vyhovuje.

Positiivsed omadused

Stabilní, lehké

Negatiivsed omadused

Zatím žádné

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.