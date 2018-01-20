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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Triikimislaua kate on valmistatud 100% puuvillasest ning seda toetavad vahu- ja vildikihid. Tänu sellele kombinatsioonile on triikimispind mugav ja sile.
Triikimislaua all paikneva hoovaga saab triikimislaua kõrgust hõlpsasti reguleerida. Kõrgust saab reguleerida vahemikus 70 kuni 94 cm.
Selle triikimislaua loomisel pöörati erilist tähelepanu stabiilsusele. Spetsiaalse disainiga jalad ja stabiliseerivad jalakatted teevad triikimislaua stabiilseks ja ohutuks.
Auhinnad
4.7
5-st
15
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
Joanna82
20/01/2018
Polska
Ergonomiczna i wygodna
Bardzo ergononomicznie zaprojektowana deska. Stabilna, ładnie wykonana. Zdecydowanie polecam za tą cenę.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Easy6 Express GC202/30 Deska do prasowania
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Easy6 Express GC202/30 Deska do prasowania
Honzina
28/07/2020
Česká republika
Kinnitatud ostja
Kvalitní výrobek
Stabilní, dostatečná žehlící plocha, skladné, kvalitní potah.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno
Janča19
19/07/2020
Česká republika
Kinnitatud ostja
Snadnější žehlení
S želícím prknem jsem velmi spokojená. Je stabilní, žehlící plocha je dostatečně široká a i výběr poloh mi vyhovuje.
Positiivsed omadused
Stabilní, lehké
Negatiivsed omadused
Zatím žádné
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno